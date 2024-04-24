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Согласие не нужно. Когда работодатель может самовольно перевести вас на другую должность

Среда 24 апреля 2024 07:41
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Согласие не нужно. Когда работодатель может самовольно перевести вас на другую должность Что нужно знать о нюансах работы во время военного положения (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Во время действия военного положения работодателям предоставляется право переводить работников на другую должность при необходимости. Это могут сделать самовольно даже без согласия наемных людей.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, могут ли работодатели это сделать самовольно даже без согласия наемных людей.

При написании материала использовались следующие источники: Закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Когда работодатель может перевести работника на другую работу без его согласия

Закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" предусматривает, что работодатель имеет право перевести работника без его согласия на другую работу, не оговоренную трудовым договором.

Но это можно сделать только в случаях, предусмотренных законом.

При каких условиях могут перевести работника:

  • работа, на которую переводят, не противопоказана работнику по состоянию здоровья
  • перевод осуществляется исключительно для выполнения работ, направленных на предотвращение или ликвидацию последствий боевых действий, а также других обстоятельств, представляющих или которые могут представлять угрозу жизни или нормальным жизненным условиям людей
  • работника не переводят в другую местность, на территории которой продолжаются активные боевые действия (для такого перевода требуется согласие работника)
  • оплата труда за новую работу не может быть ниже средней заработной платы по предварительной работе

Какие есть еще нюансы работы в военное время

Закон также предусматривает, что работнику работодатель может отказать в предоставлении отпуска во время военного времени.

Также временно отменяются все государственные выходные, частный работодатель может самостоятельно решать, выводить ли людей на работу в эти дни.

Мужчин призывного возраста не примут на работу без военно-учетного документа.

Кроме того, есть перечень категорий граждан, которые не могут уволить во время действия военного положения.

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