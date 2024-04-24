Згода не потрібна. Коли роботодавець може самовільно перевести вас на іншу посаду

Під час дії воєнного стану роботодавцям надається право переводити працівників на іншу посаду за потреби.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чи можуть роботодавці це зробити самовільно навіть без згоди найманих людей.

Коли роботодавець може перевести працівника на іншу роботу без його згоди

Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" передбачає, що роботодавець має право перевести працівника без його згоди на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором.

Втім це можна зробити тільки у випадках, передбачених законом.

За яких умов можуть перевести працівника:

робота, на яку переводять, не протипоказана працівникові за станом здоров’я

переведення здійснюється виключно для виконання робіт, спрямованих на відвернення або ліквідацію наслідків бойових дій, а також інших обставин, що становлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей

працівника не переводять в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії (для такого переведення потрібна згода працівника)

оплата праці за нову роботу не може бути нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою

Які є інші нюанси роботи у воєнний час

Закон також передбачає, що працівнику роботодавець може відмовити у наданні відпустки під час дії воєнного часу.

Також тимчасово скасовуються усі державні вихідні, приватний роботодавець може самостійно вирішувати, чи виводити людей на роботу у ці дні.

Чоловіків призовного віку не приймуть на роботу без військово-облікового документа.

Крім того, є перелік категорій громадян, яких не можуть звільнити під час дії військового стану.