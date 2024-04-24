Згода не потрібна. Коли роботодавець може самовільно перевести вас на іншу посаду
Під час дії воєнного стану роботодавцям надається право переводити працівників на іншу посаду за потреби.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чи можуть роботодавці це зробити самовільно навіть без згоди найманих людей.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".
Коли роботодавець може перевести працівника на іншу роботу без його згоди
Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" передбачає, що роботодавець має право перевести працівника без його згоди на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором.
Втім це можна зробити тільки у випадках, передбачених законом.
За яких умов можуть перевести працівника:
- робота, на яку переводять, не протипоказана працівникові за станом здоров’я
- переведення здійснюється виключно для виконання робіт, спрямованих на відвернення або ліквідацію наслідків бойових дій, а також інших обставин, що становлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей
- працівника не переводять в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії (для такого переведення потрібна згода працівника)
- оплата праці за нову роботу не може бути нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою
Які є інші нюанси роботи у воєнний час
Закон також передбачає, що працівнику роботодавець може відмовити у наданні відпустки під час дії воєнного часу.
Також тимчасово скасовуються усі державні вихідні, приватний роботодавець може самостійно вирішувати, чи виводити людей на роботу у ці дні.
Чоловіків призовного віку не приймуть на роботу без військово-облікового документа.
Крім того, є перелік категорій громадян, яких не можуть звільнити під час дії військового стану.
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