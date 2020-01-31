На Землю обрушаться потужні магнітні бурі: коли чекати ударів

Магнітні бурі у лютому 2020 будуть накривати землю трьома хвилями - на початку, середині і наприкінці місяця. Що таке магнітні бурі, хто схильний до впливу геомагнітних коливань і як вберегти своє здоров'я - в матеріалі Styler.

Магнітна, або геомагнітна буря може тривати від кількох годин до кількох діб. Під цим явищем вчені розуміють обурення геомагнітного поля Землі, що викликається потоками сонячного вітру. Вони взаємодіють з магнітосферою планети, впливають на самопочуття людей, викликаючи збої в організмі.

Дати магнітних бур у лютому

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН перші магнітні коливання відбудуться вже з 2 по 4 лютого. Наступного досить сильного удару варто чекати вже 10 та 11 числа. Третя магнітна буря відбудеться в кінці місяця - 28 і 29 лютого.

На кого найбільше впливають магнітні бурі

Найбільше від магнітних бур потерпають метеозалежні люди. Складно в ці періоди доводиться людям з серцево-судинними захворюваннями, хронічними хворобами суглобів, а також емоційно нестабільним людям.

У дні магнітних бур можливі стрибки артеріального тиску, напади сильного головного болю, мігрені, ниють старі травми. Крім того, можуть виникати депресивні настрої, безпричинна втома і безсоння, проявляються неспокій і страхи.

Як мінімізувати вплив геомагнітних бур

Фахівці радять у ці дні повністю відмовитися від алкоголю і скоротити до мінімуму вживання кави та інших енергетичних напоїв, віддавши перевагу заспокійливого чаю.

Варто уникати надмірних фізичних навантажень і емоційних струсів, присвятивши час читанню цікавої книги або улюбленому хобі. Здоровий сон, прогулянки на свіжому повітрі, дотримання питного режиму - ось простий рецепт, як пережити магнітну бурю.