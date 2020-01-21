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Землю накриє затяжна магнітна буря: коли чекати ударів

STYLERЖиття    21.01.2020 - 18:09
Землю накриє затяжна магнітна буря: коли чекати ударів
Магнітні бурі у лютому 2020 (колаж: РБК-Україна)

Магнітні бурі у лютому 2020 наскочать на самому початку місяця

Магнітні бурі у лютому 2020 триватимуть кілька днів поспіль, викликаючи дискомфорт у безлічі людей. Коли чекати геомагнітних коливань, як підготувати і вберегти себе від їхнього впливу - в матеріалі Styler.

Що таке магнітна буря

Магнітною (геомагнітною) бурею дослідники називають збудження геомагнітного поля Землі, яке виникає при надходженні в межі планети обуреного сонячного вітру. Магнітна буря може тривати лише кілька годин, а може затягуватися на декілька днів.

У цей період люди можуть відчувати проблеми зі здоров'ям - від головних болів, стрибків тиску до депресивних настроїв і дратівливості.

Коли чекати геомагнітних коливань

Згідно з даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, найближчого удару варто чекати вже на початку наступного місяця. 1 лютого коливання буде незначними, а з 2 по 4 число удар буде досить потужним. 5 лютого магнітна буря піде на спад.

Хто схильний до впливу магнітної бурі і як захистити себе

Негативний вплив магнітної бурі можуть відчувати всі люди, але особливо схильні до неї метеозалежні люди, гіпертоніки, ті, хто страждає серцево-судинними захворюваннями, хворобами суглобів, психічно нестабільні люди.

У ці дні можуть виникати напади головного болю, тривожність, стрибки артеріального тиску, загострення хронічних хвороб, а також безсоння, депресивні настрої, безпричинна втома.

Фахівці радять у період розгулу магнітних бур відмовитися від алкоголю, обмежити споживання кави, дотримуватися питного режиму і здорового харчування. Непогано було б виспатися, присвятити цілий день улюбленому заняттю і не піддавати себе стресам.

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