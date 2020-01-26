Ці знаки Зодіаку чекають круті зміни навесні: життя з чистого аркуша

Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Для деяких знаків Зодіаку березень 2020 буде сповнений грандіозних змін - детально в гороскопі Павла Глоби

Гороскоп на 2020 рік підкаже, які знаки Зодіаку зможуть кардинально змінити своє життя вже цієї весни. Відомий астролог Павло Глоба у своєму астропрогнозі назвав представників чотирьох зодіакальних сузір'їв, які зможуть почати життя з чистого аркуша вже в березні 2020 року.

Овни

Овнів чекають грандіозні зміни у сфері особистого життя, а також у творчості й саморозвитку. Якщо ви давно не вирішувалися освоїти нове хобі, Павло Глоба вважає, що початок весни - найкращий час для самореалізації. У березні представники цього знака Зодіаку мають всі шанси почати перспективні любовні стосунки. Ті Овни, які вже давно у стосунках, можуть отримати заповітну пропозицію руки й серця або ж зважитися зізнатися у почуттях коханій жінці.

Раки

Березень 2020 року стане для представників знаку дуже активним періодом. Перед Раками відкриються перспективи в комерційних та фінансових сферах, в яких вони зможуть досягти значних успіхів. На початку весни при належному старанні вони зуміють реалізувати давно задумані проєкти та втілити в життя розроблені плани. Зірки будуть прихильні до Раків, тому представники цього знаку можуть розраховувати на лояльність начальства і підвищення в кар'єрі.

Терези

З приходом весни в житті людей, народжених під знаком Терезів, настане біла смуга. Вони зможуть вирішити безліч питань, що накопичилися, упрочнять своє становище на роботі або в бізнесі. Зміни чекають Терезів і в особистому житті: сімейні представники цього знака нарешті знайдуть гармонію у стосунках, а самотні - можуть розраховувати на цікаве знайомство. Грандіозні зміни, такі як переїзд, зміна роботи на початку весни будуть вдалими, бо зірки в цей час обіцяють Терезам повну підтримку.

Козероги

Гороскоп на березень 2020 року від Павла Глоби обіцяє Козерогам сприятливий і вдалий для будь-яких кардинальних змін час. На початку весни ситуація буде складатися так, що Козероги отримають всі можливості для втілення в життя своєї заповітної мрії, а також за бажання зуміють знайти нову роботу або укласти вигідну угоду. Запорукою успіху для Козерогів астролог називає властиву їм цілеспрямованість і наполегливість.