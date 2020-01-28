У лютому 2020 українці отримають ще один вихідний: календар

Вихідні та робочі дні у лютому 2020 (колаж: РБК-Україна)

Лютий 2020 стане особливим завдяки тривалим вихідним дням

Вихідні у лютому 2020 стануть довшими на один день, і пов'язано це не тільки з тим, що нинішній рік - високосний. Скільки буде вихідних, робочих днів, які пам'ятні дати та свята чекають українців в найкоротшому місяці року - в матеріалі Styler.

Лютий 2020 року буде тривати 29 днів, а не 28. А оскільки 29 число - це субота, то українці в останній місяць зими отримають дев'ять вихідних замість восьми. Варто відзначити, що не на кожен високосний рік випадає додатковий вихідний - останній раз так було лише у 2004 році.

Таким чином у лютому в українців буде 20 робочих днів, а вихідними стануть 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 лютого.

Вихідні та робочі дні у лютому 2020 (колаж: РБК-Україна)

Хоча офіційних державних або релігійних свят в останній місяць зими немає, він багатий неофіційними. Безсумнівно, найвідоміший з них - День Святого Валентина, 14 лютого. Традиційно закохані вітають один одного, багато хто в цей день вирішуються укласти шлюб.

Важливі дати в лютому 2020 року:

2 лютого українці відзначать День бабака

4 лютого вважається Всесвітнім днем боротьби проти раку

6 лютого - Міжнародний день бармена

9 лютого - Міжнародний день стоматолога

11 лютого - Всесвітній день хворого

14 лютого - День Святого Валентина, День комп'ютерника

15 лютого - Стрітення Господнє, а також Міжнародний день онкохворої дитини

17 лютого - День кота, День спонтанного прояву доброти

19 лютого - День державного герба України і початок Великого посту

20 лютого 2020 - День Героїв Небесної сотні

21 лютого - Міжнародний день рідної мови

24 лютого по 1 березня - Масляна

28 лютого - День штурманської служби авіації ЗСУ