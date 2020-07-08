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Землю накриє затяжна магнітна буря: дата найпотужнішого удару в липні

Середа 08 липня 2020 оновлено 14:49
Землю накриє затяжна магнітна буря: дата найпотужнішого удару в липні
Магнітні бурі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Светлана Мащенко

У липні на нас чекає ще кілька магнітних бур різної інтенсивності

Землю накриє найпотужніша магнітна буря в липні 2020. Удару слід чекати 15 числа, а негативні наслідки затяжного геошторма ми будемо відчувати цілих три дні. Лікарі радять тримати під рукою ліки людям з серцево-судинними хворобами.

Експерти з астрономії Сонця кажуть, що наша зірка щосекунди викидає в простір велику кількість енергії, створюючи при цьому сонячні вихори. В деяких випадках вони можуть досягати Землі і впливати на її магнітне поле. Такі явища й називаються магнітними бурями.

Але магнітна активність не закінчиться 15-17 липня, 29 числа нас чекає ще один метеоудар, щоправда, інтенсивність його буде середньою, пише meteoprog.ua.

Лікарі кажуть, що в такі дні у багатьох людей виникають проблеми зі сном, з'являється дратівливість, нервозність. Може раптово розболітися голова, а люди з хронічними хворобами можуть відчувати загострення.

Щоб захиститися від магнітних бур, фахівці радять у ці дні уникати стресу, пити заспокійливі та розслаблюючі чаї. А перед сном можна прийняти теплу ванну з аромамаслами або солями.

Ось ще кілька порад захисту організму від геошторма:

  • пийте воду в достатній кількості і відмовтеся від фаст-фуду - тільки здорова їжа,
  • відмовтеся від алкоголю, куріння, мінімізуйте каву та інші підбадьорливі напої,
  • фізичні навантаження повинні бути помірними, найкраще - прогулянки на свіжому повітрі,
  • постарайтеся виспатися.

Раніше ми писали про практичні поради лікаря, який розповів, як вижити під час різких перепадів погоди.

Також повідомлялося, що до Землі летить велика комета Neowise, яку зможе побачити кожен.

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