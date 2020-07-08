Землю накриє затяжна магнітна буря: дата найпотужнішого удару в липні

У липні на нас чекає ще кілька магнітних бур різної інтенсивності
Землю накриє найпотужніша магнітна буря в липні 2020. Удару слід чекати 15 числа, а негативні наслідки затяжного геошторма ми будемо відчувати цілих три дні. Лікарі радять тримати під рукою ліки людям з серцево-судинними хворобами.
Експерти з астрономії Сонця кажуть, що наша зірка щосекунди викидає в простір велику кількість енергії, створюючи при цьому сонячні вихори. В деяких випадках вони можуть досягати Землі і впливати на її магнітне поле. Такі явища й називаються магнітними бурями.
Але магнітна активність не закінчиться 15-17 липня, 29 числа нас чекає ще один метеоудар, щоправда, інтенсивність його буде середньою, пише meteoprog.ua.
Лікарі кажуть, що в такі дні у багатьох людей виникають проблеми зі сном, з'являється дратівливість, нервозність. Може раптово розболітися голова, а люди з хронічними хворобами можуть відчувати загострення.
Щоб захиститися від магнітних бур, фахівці радять у ці дні уникати стресу, пити заспокійливі та розслаблюючі чаї. А перед сном можна прийняти теплу ванну з аромамаслами або солями.
Ось ще кілька порад захисту організму від геошторма:
Раніше ми писали про практичні поради лікаря, який розповів, як вижити під час різких перепадів погоди.
Також повідомлялося, що до Землі летить велика комета Neowise, яку зможе побачити кожен.