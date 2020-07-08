Землю накроет затяжная магнитная буря: дата самого мощного удара в июле

Магнитные бури (коллаж: РБК-Украина)

В июле нас ждет еще несколько магнитных бурь разной интенсивности

Землю накроет самая мощная магнитная буря в июле 2020. Удара следует ждать 15 числа, а негативные последствия затяжного геошторма мы будем чувствовать целых три дня. Врачи советуют держать под рукой лекарства людям с сердечно-сосудистыми болезнями.

Эксперты по астрономии Солнца говорят, что наша звезда ежесекундно выбрасывает в пространство большое количество энергии, создавая при этом солнечные вихри. В некоторых случаях они могут достигать Земли и оказывать влияние на ее магнитное поле. Такие явления и называются магнитными бурями.

Но магнитная активность не закончится 15-17 июля, 29 числа нас ждет еще один метеоудар, правда, интенсивность его будет средней, пишет meteoprog.ua.

Врачи говорят, что в такие дни у многих людей возникают проблемы со сном, появляется раздражительность, нервозность. Может внезапно разболеться голова, а люди с хроническими болезнями могут испытывать обострение.

Чтобы защититься от магнитных бурь, специалисты советуют в эти дни избегать стресса, пить успокаивающие и расслабляющие чаи. А перед сном можно принять теплую ванную с аромамаслами или солями.

Вот еще несколько советов защиты организма от геошторма:

пейте воду в достаточном количестве и откажитесь от фастфуда - только здоровая еда,

откажитесь от алкоголя, курения, минимизируйте кофе и другие бодрящие напитки,

физические нагрузки должны быть умеренными, лучше всего - прогулки на свежем воздухе,

постарайтесь выспаться.

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