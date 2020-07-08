Як вижити під час різких перепадів погоди: лікар дав практичні поради

Як пережити різкий перепад погоди (Колаж РБК-Україна)

Різка зміна погоди може призвести до інфарктів і інсультів

В Україні останнім часом погода різко змінюється, від яскравого сонця до сильних гроз, від виснажливої ​​спеки до раптового похолодання. Такі перепади позначаються на організмі навіть в абсолютно здорових людей.

Найбільшому ризику при таких перепадах погоди схильні метеочутливі люди, а також люди похилого віку. Про це розповів сімейний лікар Юрій Зінчук в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Багато людей страждають на метеочутливість, вони як би пророкують зміни погоди, особливо за день до дощу. У них настає загальна слабкість і сонливість, їм потрібно поспати. Це падіння атмосферного тиску, і вони це передчувають. Різкі перепади температури сильно впливають на вікове населення - судини уражені атеросклерозом, і різкі перепади можуть призводити до інсультів та інфарктів ", - зазначив лікар.

Він дав практичні поради про те, як поліпшити своє самопочуття під час різких змін погоди.

"Ці люди повинні більше перебувати в приміщенні, контролювати свій тиск, там потрібно створити мікроклімат, використовувати кондиціонер або вентилятор. Часто дзвонять і кажуть, наприклад, що у бабусі тиск 240, а вона у гарячої плити закриває кабачки, а потім увечері інсульт. Якщо є можливість - треба відпочивати, лежати, раніше лягати спати. Водний режим, пийте мінімум два літри води в день - додавайте туди лимон, мед; потрібно їсти фрукти, рослинну їжу ", - порадив Зінчук і додав, що особливу увагу потрібно приділити здоров'ю тим, у кого є проблеми з тиском.

"Гіпертоніки повинні міряти тиск вранці та ввечері. Тим, хто міряє тиск кожну годину, потрібно приймати седативні препарати, це вже психосоматика, так часто тиск міряти нема потреби. Діти та молоді люди дуже рідко так різко реагують на зміну погоди", - резюмував фахівець.

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