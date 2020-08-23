На Землю насувається потужна магнітна буря: голови будуть боліти у всіх

Магнітні бурі у серпні (Колаж РБК-Україна)

У кінці серпня можливі серйозні проблеми зі здоров'ям у людей

У кінці серпня Землю накриє сильна магнітна буря, яка доставить неприємності всім людям. Фахівці відзначають, що головні болі, погіршення самопочуття, дратівливість і занепад сил можливі навіть у тих, хто не схильний до метеочутливості.

За даними фахівців Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, сильна і затяжна магнітна буря почнеться 29 серпня і триватиме до кінця місяця. Найважчим днем для стану здоров'я людини буде саме 29 серпня.

В цей день можливий сильний занепад сил, головні болі та мігрені, загострення психічних і хронічних хвороб, можуть виникнути проблеми зі сном. 30 серпня буря стане слабшою, але погане самопочуття люди також зможуть відчути.

Щоб мінімізувати вплив спалахи на сонці, експерти рекомендують:

Уникати перебування на відкритому сонці в його активний час, прогулянки краще робити вранці або ввечері. А по можливості – провести цей день за містом, в тіні.

Вранці потрібно зробити зарядку, а потім контрастний душ. Увечері можна прийняти розслаблюючу ванну.

Потрібно повноцінно харчуватися, пити достатню кількість води, виключити солодку і солону їжу, алкоголь.

Людям з хронічними захворюваннями обмежити активність, більше відпочивати, а під руками тримати необхідні ліки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кардіологи дали рекомендації про те, як позбавитися від метеозалежності назавжди.

А також розповідали про те, що фахівці назвали всі дати магнітних бур у серпні.