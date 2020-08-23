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На Землю надвигается мощная магнитная буря: головы будут болеть у всех

Воскресенье 23 августа 2020 18:54
На Землю надвигается мощная магнитная буря: головы будут болеть у всех
Магнитные бури в августе (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

В конце августа возможны серьезные проблемы со здоровьем у людей

В конце августа Землю накроет сильная магнитная буря, которая доставит неприятности всех людям. Специалисты отмечают, что головные боли, ухудшение самочувствия, раздражительность и упадок сил возможны даже у тех, кто не склонен к метеочувствительности.

По данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, сильная и затяжная магнитная буря начнется 29 августа и будет длиться до конца месяца. Самым тяжелым днем для состояния здоровья человека будет именно 29 августа.

В этот день возможен сильный упадок сил, головные боли и мигрени, обострение психических и хронических болезней, могут возникнуть проблемы со сном. 30 августа буря станет слабее, но плохое самочувствие люди также смогут почувствовать.

Чтобы минимизировать воздействие вспышки на солнце, эксперты рекомендуют:

Избегать нахождения на открытом солнце в его активное время, прогулки лучше совершать утром или вечером. А по возможности – провести этот день за городом, в тени.

Утром нужно сделать зарядку, а потом – контрастный душ. Вечером можно принять расслабляющую ванную.

Питаться нужно полноценно, пить достаточное количество воды, исключить сладкую и соленую пищу, алкоголь.

Людям с хроническими заболеваниями ограничить активность, больше отдыхать, а под руками держать необходимые лекарства.

Напомним, ранее мы писали о том, что кардиологи дали рекомендации о том, как избавиться от метеозависимости навсегда.

А также рассказывали о том, что специалисты назвали все даты магнитных бурь в августе.

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