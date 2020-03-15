Магнітні бурі: кардіолог розповіла, як позбутися від метеозалежності назавжди

Магнітні бурі в Україні (Колаж РБК-Україна)

Лікар розповіла, як підготувати свій організм до сильних магнітних бур

Магнітні бурі в Україні очікуються вже на наступному тижні, 19 березня. За даними фахівців, метеоудар в четвер буде середньої інтенсивності, однак погіршення самопочуття відчують навіть ті, хто не реагує на коливання.

Як розповіла кардіолог Ганна Солощенко, під час магнітних бур основною причиною поганого самопочуття є різке зниження атмосферного тиску. Під впливом коливань у людини також знижується тиск і це призводить до сонливості, занепаду сил і дратівливості. Метеочутливість зазвичай вроджена схильність, але часто реакція на перепади з'являється в ранньому дитинстві.

Кардіолог розповіла, як впорається з метеочутливість і позбавити організм від різких реакцій на магнітні бурі.

1. Перше і найважливіше – це регулярні фізичні навантаження. Бажано – в залі та під наглядом інструктора. Підійде будь-який вид спорту, але найоптимальніше – фізіологічні тренінги, йога, кардіонавантаження. Важливо займатися спортом регулярно і дати час на те, щоб судини зміцніли.

2. Судини потрібно тренувати. Для цього підійдуть теплові процедури – спа, нежарка сауна, контрастний душ. Тут також важлива регулярність, щоб судини навчилися правильно реагувати розширенням або звуженням.

3. Дотримання водно-сольового режиму. Надлишок солей в організмі веде до набряку судинної стінки та підвищує чутливість до перепадів тиску в атмосфері.

4. Режим відпочинку і сну. Важливо повноцінно відпочивати та нормально висипатися.

5. Раціон харчування. Деякі продукти можуть допомогти знизити чутливість організму. Це ягоди, овочі, зелень, натуральні йогурти. А ось солоні, жирні та смажені продукти краще виключити або мінімізувати в раціоні.

6. Тепловий режим організму. Вдома повинно бути прохолодно, на вулиці – тепло. Не варто кутатися або перегріватися в приміщенні або на природі.

7. Виключення шкідливих звичок. Куріння, алкоголь, надлишок кофеїну протягом дня – все це веде до підвищення метеочутливості.

8. Регулярні обстеження у сімейного лікаря. Метеозалежність найчастіше виникає у людей з хронічними захворюваннями. У групу ризику входять пацієнти з проблемами ШКТ, гіпотиреозом, діабетом і гіпертонією.

9. Душевна рівновага. Поганий настрій, депресія, песимізм, відсутність радості та приємних вражень – все це посилює метеочутливість. Найкращі ліки проти апатії – фізичне навантаження.

10. Контроль за кількістю вітамінів. З'ясувалося, що брак деяких елементів і вітамінів в організмі людини призводить до підвищення метеочутливості. Варто перевірити кількість вітаміну Д, заліза, магнію, кальцію. Виправити ситуацію може повноцінне харчування.

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