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Земля в небезпеці? Наближається потужний метеорний потік Леоніди

STYLERЖиття    12.11.2019 - 10:43
Земля в небезпеці? Наближається потужний метеорний потік Леоніди
Метеоритний потік Леоніди (колаж РБК-Україна)

Метеоритний потік Леоніди в самий пік буде мати частоту до 20 метеорів на годину

У листопаді 2019 року очікується одне з найкрасивіших астрономічних явищ - Метеоритний потік Леоніди. Потік відомий своєю періодичної активністю і яскравими болідами. Свого піку метеорний потік Леоніди досягне в ніч з 17 на 18 листопада. Експерт розповів деталі очікуваного явища виданню Metro.

Про те, наскільки метеоритний потік буде активним – не відомо, однак у міжнародній метеорній організації зробили прогноз про непідвищену активність.

"В ніч на 18 листопада очікується до 20-ти метеорів на годину, які будуть видні на темному незасвеченном міськими вогнями небі. Місяць у фазі останньої чверті практично не завадить нічним спостереженнями", - розповів дослідник атмосферних явищ Дамір Ялишев.

За словами експерта, метеорний потік Леоніди породжений кометою 55Р/Темпеля-Туттля, період обертання якої складає 33 роки. Активність потоку значно підвищується і незадовго після проходження кометою свого перигелію. Так, з 1998 по 2002 рік, можна було спостерігати сотні і навіть тисячі метеорів на годину.

Земля в небезпеці? Наближається потужний метеорний потік Леоніди

Небо (ілюстративне фото: pixabay.com)

Востаннє потужний метеорний дощ спостерігався в 1966 році - тоді кожну годину в небі можна було спостерігати до 150 тисяч метеорів.

Радіант метеорного потоку розташований в сузір'ї Лева, і піднімається вище над горизонтом після півночі ближче до ранку. Швидкість входу метеорів в атмосферу висока і складає 71 км/сек.

Для кращого спостереження краще всього вибрати відкриті майданчики за міською межею, де небо не так засвічується вогнями міста.

Нагадаємо, що названі дати сильних геоштормов.

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