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Магнітні бурі у листопаді: названі дати сильних геоштормів

STYLERЖиття    29.10.2019 - 07:03
Магнітні бурі у листопаді: названі дати сильних геоштормів
Магнітна буря в листопаді 2019 (Колаж РБК-Україна)

Фахівці попередили, що потужний шторм триватиме майже п'ять днів

У листопаді очікуються сильні магнітні бурі, які накриють Землю в кінці місяця і триватимуть не менше п'яти днів. Про це свідчить оновлена інформація від лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Більша частина листопада в геомагнітному плані буде спокійною, а от у третій декаді місяця почнеться справжній геошторм. Починаючи з 20 листопада метеозалежні жителі планети почнуть відчувати погіршення стану здоров'я. 21 та 22 листопада рівень магнітної бурі досягне G1. 23 і 24 листопада хвиля піде на спад, але негативні відчуття будуть ще дуже сильні. Тільки до 25 листопада геомагнітна обстановка заспокоїться.

Магнітні бурі у листопаді: названі дати сильних геоштормів

Скріншот

У ці дні варто уважно поставитися до свого здоров'я людям з хронічними захворюваннями, серцево-судинними недугами, а також тим, у кого є проблеми з кров'яним тиском.

Фахівці радять у ці дні не перенапружуватися, а поїздки і важливі справи – перенести на більш сприятливий час. Варто уникати перевтоми, нормалізувати режим сну, частіше бувати на свіжому повітрі і правильно харчуватися.

Людям з хронічними захворюваннями варто проконсультуватися з лікарем і тримати під руками необхідні препарати.

Сильна магнітна буря може зачепити і тих, хто не схильний до впливу хвиль. Може виникнути головний біль, втома, роздратування і агресивність.

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