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У Китаї впав величезний метеорит: з'явилося яскраве відео

STYLERПодії    15.10.2019 - 12:15
У Китаї впав величезний метеорит: з'явилося яскраве відео
Метеорит впав у Китаї (колаж: РБК-Україна)

У Китаї жителі шукають уламки метеорита

У Китаї в небі помітили метеорит, який спалахнув яскравим світінням на кілька секунд і зник. Небесне тіло бачили на північному сході КНР вночі 11 жовтня.

Падіння метеориту зняли на відео з різних ракурсів на камери відеоспостереження. Група дослідників відправилася на пошуки уламків небесного тіла, які потрібні для детального дослідження його походження.

Особливо вражаючі відео з камер, які фіксують нічне місто. Темні вулиці на кілька секунд стають яскраво освітленими через спалах світла від зіткнення метеорита з атмосферою.

Метеорит впав у Китаї (відео: YouTube/Suspected Meteorite Hits Northeast China)

Місцеві жителі описують метеорит по-різному: хтось бачив білий спалах світла, хтось червоний.

Вчені опитують очевидців під час обходу місцевих селищ. Точне місцезнаходження уламків метеорита з'ясувати поки не вдалося.

Метеорит впав у Китаї (відео: YouTube/ТСН)

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