У Китаї впав величезний метеорит: з'явилося яскраве відео

У Китаї жителі шукають уламки метеорита
У Китаї в небі помітили метеорит, який спалахнув яскравим світінням на кілька секунд і зник. Небесне тіло бачили на північному сході КНР вночі 11 жовтня.
Падіння метеориту зняли на відео з різних ракурсів на камери відеоспостереження. Група дослідників відправилася на пошуки уламків небесного тіла, які потрібні для детального дослідження його походження.
Особливо вражаючі відео з камер, які фіксують нічне місто. Темні вулиці на кілька секунд стають яскраво освітленими через спалах світла від зіткнення метеорита з атмосферою.
Метеорит впав у Китаї (відео: YouTube/Suspected Meteorite Hits Northeast China)
Місцеві жителі описують метеорит по-різному: хтось бачив білий спалах світла, хтось червоний.
Вчені опитують очевидців під час обходу місцевих селищ. Точне місцезнаходження уламків метеорита з'ясувати поки не вдалося.
Метеорит впав у Китаї (відео: YouTube/ТСН)