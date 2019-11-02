Стовпи вогню в морі: українців попередили про ще один землетрус

Землетрус в Криму (фото: digitalgov.gov)

Екстрасенс розповів про землетрус в Криму

Павло Люндишев, голова Гільдії магів і екстрасенсів Україні, розповів, що бачить чітку картину, як через землетрус в морі по всьому горизонту видно стовпи вогню, і в повітрі витає сильний запах сірки.

Крім того, від землетрусу сильно постраждають хрущовки і будинки, які знаходяться на прибережній зоні. При цьому екстрасенс вважає, що це обов'язково відбудеться в найближчому майбутньому. Але точну дату Люндишев назвати не може.

Кримський міст (фото: most.life)

Нагадаємо, що за словами екстрасенса і ясновидця Михайла Тодорива, Кримський міст може впасти протягом п'яти років. Він вважає, що причиною руйнування стане землетрус в Чорному морі, який має відбутися в серпні-вересні 2023 року.

Крім того, через цей катаклізм під водою може опинитися частина суші анексованого півострова. Тодорив заявив, що поштовхи будуть не сильними, але цього буде досить, щоб міст впав.

Варто зазначити, що до цього в Криму було 77 сильних землетрусів. Найсильніший в 9 балів стався в 1927 році. У цьому катаклізмі були загиблі і поранені люди. Крім того, на півострові були серйозні руйнування.

Екстрасенс також не бачить значні зміни в Криму. За його словами, півострів обов'язково повернеться в Україну, але це станеться не скоро.