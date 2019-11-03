Велика біда прийде: екстрасенс прокоментував прийдешній землетрус в Україні

Землетрус (Колаж РБК-Україна)

Карпатський мольфар ошелешив українців своїм прогнозом щодо нового землетрусу

Украину може спіткати лихо. Про це повідомив карпатський мольфар Михайло Тодорів. Так він прокоментував новину про те, що в найближчому майбутньому на території Карпат може статися дуже потужний землетрус.

"Велика біда прийде до нас. Природа втомилася від того, що ми з нею робимо. Якщо не вчасно схаменутися, то буде погано всім. Землетрус може бути лише попередженням. Це буде скоро, але не зараз", - сказав Михайло Тодорів.

Раніше сейсмолог Олександра Кендзьора (Інститут геофізики НАН України) розповіла, що незабаром в Україні може відбутися досить сильний землетрус. Поштовхи можуть досягти 8 балів за 12-бальною шкалою.

Нагадаємо, що частина України територіально знаходиться в сейсмічно активному районі - "Зоні Вранча", поруч з епіцентром якої знаходиться захід Одеської області. Там фіксували поштовхи потужністю 6-7 балів. Епіцентри також були в Ужгороді, Мукачеві, Сваляві і в Прикарпатському регіоні.

Землетрус може досягти 8 балів (фото: соцмережі)

Нагадаємо, що за словами екстрасенса і ясновидця Михайла Тодоріва, Кримський міст може впасти протягом п'ять років. Він вважає, що причиною руйнування стане землетрус в Чорному морі, який має відбутися в серпні-вересні 2023 року.