До Землі несеться астероїд-гігант: експерти забили тривогу

Астероїд 1998 OR2 називають потенційно небезпечним для життя на Землі

Астероїд наближається до Землі на величезній швидкості і вже в середу, 29 квітня, досягне мінімально можливої відстані від нашої планети. Експерти NASA називають небесне тіло потенційно небезпечним, і хоча цього разу, загрози для планети, ймовірно, не буде, але при наступному наближенні траєкторія космічного тіла зміститься ближче до Землі.

Розмір астероїда під назвою 1998 OR2 (вперше його виявили саме 1998-го). Астрономам поки не вдалося визначити точний розмір астероїда, за розрахунками він становить від 1,84 до 4,11 кілометра.

Цього разу він пролетить від Землі на безпечній відстані 6,2 млн кілометра. Але експерти кажуть, що вже 2079 року астероїд 1998 OR2 буде в 3,5 раза ближче до Землі, ніж зараз. Тому важливо знати точну орбіту, а також вивчати його, щоб розробити стратегію усунення загрози в майбутньому.

Цікавим фактом є те, що на знімку, зробленому астрономами обсерваторії Пуерто-Ріко, астероїд 1998 OR2 теж в масці. Принаймні, таке враження складається при погляді на фото.

До Землі летить гігантський астероїд (фото: NASA)

Астрономи з обсерваторії в Південній Америці жартують, що астероїд, який вже завтра можна буде побачити в невеликий телескоп, мабуть, здогадується, що на Землі пандемія коронавірусу.

Astroid in the Earth's neighborhood?



The @NAICobservatory in Puerto Rico is following an asteroid approaching Earth this week and while it poses no threat, it appears to know our planet is facing a pandemic https://t.co/pF7FbT3NCU