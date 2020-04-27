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Пентагон показав відео НЛО: вражаючі кадри

STYLERЖиття    27.04.2020 - 22:59
Пентагон показав відео НЛО: вражаючі кадри
НЛО попав на кадри відео ВМС США (фрагмент відео)

На кадри відео ВМС США потрапив НЛО

Пентагон офіційно опублікував відеозаписи, на яких зображений невпізнаний летючий об'єкт — НЛО. Ці кадри були зняті екіпажами американських бойових літаків у різні періоди часу - у 2004 та 2015 роках.

Як зазначили у Пентагоні, три ролики з НЛО раніше вже були розміщені у відкритому доступі в результаті "несанкціонованої публікації у 2007 та 2017 роках". Але справжність цих відео були підтверджені у ВМС США.

НЛО на відео ВМС США

В основі відео — запис електрооптичної прицільної системи винищувача AN/ASQ-228. Пілот винищувача з третьої спроби зловив об'єкт на приціл, а потім побачене почав обговорювати зі своїм колегою. Де саме була зроблена зйомка – на цей час невідомо.

НЛО на відео ВМС США

Першими, хто опублікував ці відео, були активісти дослідницької групи To The Stars Academy of Arts & Science, співзасновником якої є колишній вокаліст гурту Blink-182 Том ДеЛонг.

Однак активісти відзначили, що об'єкт на відео не має крил, немає газового шлейфа, які властиві усім земним технологіям. Тому було висунуте припущення, що на відео зображене НЛО.

НЛО на відео ВМС США

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що до Землі наближається великий астероїд, який має у розмірах майже 4 кілометри.

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