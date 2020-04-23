З'явилося фото астероїда-гіганта, який несеться до Землі: він теж у масці

Астероїд летить до Землі (фото: greatlakesledger.com)

Величезний астероїд наближається до Землі і скоро досягне мінімальної відстані

Астероїд гігантських розмірів наближається до Землі і досягне мінімально можливої відстані до нашої планети 29 квітня. Астрономам NASA вдалося зробити фото космічного об'єкта, який виявився теж в масці, як і більшість жителів Землі.

Об'єкт має назву 1998 OR2, і в кінці квітня траєкторія його польоту буде проходити на відстані 6,3 мільйона кілометрів від Землі. І хоча відстань не таке вже й маленька (наприклад Місяць обертається на відстані 385 000 кілометрів), астрономи вважають такі об'єкти потенційно небезпечними.

При погляді на радіолокаційне зображення астероїда створюється враження, що космічний об'єкт в округлій масці-респіраторі. Знімок зробили вчені Обсерваторії Аресібо в Пуерто-Ріко.

До Землі летить астероїд "в масці" (фото: NASA)

Астрономи одноголосно твердять, що 1998 OR2 небезпеки не представляє, оскільки пролетить далеко. За оцінками вчених небесне тіло має ширину від 1,8 до 4,1 км - досить велику, щоб його падіння могло загрожувати цивілізації.

Раніше вчені представили на відео модель, яка показує співвідношення траєкторії астероїда та інших планет Сонячної системи до Землі.

Як рухається астероїд 1998 OR2 (відео: YouTube)

Згідно з критеріями NASA потенційно небезпечними астероїдами вважаються ті, розмір яких понад 140 метрів, а близькість до планети менш як 7,5 мільйона кілометрів. 1998 OR2 вписується в ці критерії.

Раніше ми писали, що біля Землі пролетів астероїд, який був на найближчій відстані до планети за останні 400 років.