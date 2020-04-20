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До Землі летить гігантський астероїд: найбільший за останні 400 років

STYLERЖиття    20.04.2020 - 14:33
До Землі летить гігантський астероїд: найбільший за останні 400 років
До Землі летить астероїд (фото: freepik.com)

До Землі летить потенційно небезпечний астероїд

 

 

Астероїд діаметром близько півкілометра наближається до Землі й уже вночі 20 квітня досягне мінімально можливої відстані від планети. У NASA дали оцінку небезпеки космічного тіла і назвали його розміри.

Так, небесний гігант під назвою JO25 шириною до 500 метрів буде на відстані близько 1,8 мільйона кілометрів від Землі. Така дистанція - це приблизно п'ять відстаней Місяця від нашої планети.

В американському космічному агентстві відзначили, що наближення астероїда подібних розмірів максимально близьке за останні 400 років. Хоча більш дрібні астероїди регулярно пролітають на меншій відстані від Землі.

Варто відзначити, що згідно з критеріями NASA потенційно небезпечними астероїдами вважаються ті, розмір яких понад 140 метрів, а близькість до планети менш як 7,5 мільйона кілометрів. Хоча астероїд JO25 не несе реальної загрози планеті, він входить в перелік потенційно небезпечних для життя на Землі космічних тіл.

Фахівці кажуть, що зіткнення астероїда подібних розмірів з планетою здатне зруйнувати цілий континент.

Астероїд пролетить з величезною швидкістю - 33 кілометри за секунду (близько 120 тисяч кілометрів на годину).

Раніше ми писали, що до Землі летить такий великий астероїд, що його можна буде побачити. Космічне тіло розміром з малу планету наблизиться в кінці квітня. Цей астероїд пролетить на відстані 6,2 мільйона кілометри від Землі.

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