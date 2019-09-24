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До Землі летить астероїд розміром з чотири футбольних поля: що відомо

STYLERЖиття    24.09.2019 - 13:19
До Землі летить астероїд розміром з чотири футбольних поля: що відомо
Астероїд наближається до Землі (фото: greatlakesledger.com)

Астероїд зовсім скоро пройде на максимально короткій відстані від Землі

До Землі на великий швидкості наближається гігантський астероїд, розміри якого досягають довжини чотирьох футбольних полів. Експерти NASA дали оцінку можливого зіткнення з планетою і розповіли про імовірні наслідки.

Фахівці вважають, що розміри небесного тіла можуть становити від 190 до 430 метрів (довжина футбольного поля складає 110 метрів).

Експерти кажуть, що можливість зіткнення з астероїдом невисока, але якщо це відбудеться, то астероїд такого розміру з легкістю зітре з лиця Землі велике місто.

До Землі летить астероїд розміром з чотири футбольних поля: що відомо

Астероїд наближається до Землі (фото: greatlakesledger.com)

Так, астероїд 523934 (1998 FF14) пролетить на максимально короткій відстані від Землі вже сьогодні, 24 вересня. Він наблизиться до Землі на 4,2 мільйона кілометрів.

Про те, чи видно буде небесне тіло неозброєним оком, не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що чотири величезних астероїда, які несуть реальну загрозу для Землі через потенційне зіткнення, невблаганно наближаються до планети.

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