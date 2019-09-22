Сильна активність: календар магнітних бур на жовтень

Метеорологи радять не планувати тривалі поїздки та спортивні заходи у дні магнітних бур
Магнітних бур в Україні в жовтні буде всього три - 1, 29 і 30 жовтня. Метеозалежні люди в ці дні відчують різкі зміни тиску, головні болі, слабкість, зміни настрою. Календар магнітних бур опублікований на Beauty HUB.
Так, 1 жовтня пройде середньої інтенсивності магнітна буря. В цей день у людей, що страждають серцево-судинними недугами, може різко підскочити тиск. У метеозалежних людей можливі головні болі, слабкість і зміна настрою. Тому на 1 жовтня краще не планувати серйозних заходів і важливих зустрічей.
Наступна магнітна буря охопить Землю вже 29 жовтня. В цей день вірогідні погіршення самопочуття і загострення хронічних захворювань. В цей день можуть спіткати безсоння, запаморочення, зміни артеріального тиску.
Магнітні бурі в Україні в жовтні - з'явився календар (колаж РБК-Україна)
А 30-го дня місяця очікується найсильніша буря в жовтні. В цей день метеозалежним людям буде важче всього. Симптоми хронічних захворювань дадуть про себе знати.
Важливо пам'ятати, що геомагнітні бурі б'ють по організму на молекулярному рівні. Під час магнітних бурь в організмі скорочується вироблення мелатоніну – гормону, відповідального за добові біоритми та імунітет. Це загрожує порушенням гормонального балансу, а разом з ним впливає на діяльність симпатичного і парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи.
У одних людей це призводить до підвищення артеріального тиску і тахікардії, в той час як у інших спостерігається протилежна картина.
Раніше метеорологи розповіли, як уберегтися від впливу магнітних бур.