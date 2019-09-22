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Сильна активність: календар магнітних бур на жовтень

STYLERЖиття    22.09.2019 - 16:53
Сильна активність: календар магнітних бур на жовтень
Магнітні бурі в Україні в жовтні - з'явився календар (колаж РБК-Україна)

Метеорологи радять не планувати тривалі поїздки та спортивні заходи у дні магнітних бур

Магнітних бур в Україні в жовтні буде всього три - 1, 29 і 30 жовтня. Метеозалежні люди в ці дні відчують різкі зміни тиску, головні болі, слабкість, зміни настрою. Календар магнітних бур опублікований на Beauty HUB.

Так, 1 жовтня пройде середньої інтенсивності магнітна буря. В цей день у людей, що страждають серцево-судинними недугами, може різко підскочити тиск. У метеозалежних людей можливі головні болі, слабкість і зміна настрою. Тому на 1 жовтня краще не планувати серйозних заходів і важливих зустрічей.

Наступна магнітна буря охопить Землю вже 29 жовтня. В цей день вірогідні погіршення самопочуття і загострення хронічних захворювань. В цей день можуть спіткати безсоння, запаморочення, зміни артеріального тиску.

Сильна активність: календар магнітних бур на жовтень

Магнітні бурі в Україні в жовтні - з'явився календар (колаж РБК-Україна)

А 30-го дня місяця очікується найсильніша буря в жовтні. В цей день метеозалежним людям буде важче всього. Симптоми хронічних захворювань дадуть про себе знати.

Чим небезпечні магнітні бурі?

Важливо пам'ятати, що геомагнітні бурі б'ють по організму на молекулярному рівні. Під час магнітних бурь в організмі скорочується вироблення мелатоніну – гормону, відповідального за добові біоритми та імунітет. Це загрожує порушенням гормонального балансу, а разом з ним впливає на діяльність симпатичного і парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи.

У одних людей це призводить до підвищення артеріального тиску і тахікардії, в той час як у інших спостерігається протилежна картина.

Раніше метеорологи розповіли, як уберегтися від впливу магнітних бур.

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