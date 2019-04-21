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Закусила: у Кривому Розі жінка проголосувала і з'їла бюлетень (фото)

STYLERКурйози    21.04.2019 - 14:23
Закусила: у Кривому Розі жінка проголосувала і з'їла бюлетень (фото)
Вибори 2019 проходять 21 квітня (Колаж РБК-Україна)

Жінка відзначилася дивною витівкою під час голосування на виборах 2019

Під час другого туру виборів президента України 2019, в якому беруть участь Володимир Зеленський і Петро Порошенко, стався новий скандал. Так, у Кривому Розі під час голосування прямо на виборчій дільниці місцева жителька намагалася з'їсти свій бюлетень.

За словами активістки Інни Іванченко, курйозний випадок стався на дільниці №121507. Жінка в стані алкогольного сп'яніння прийшла, щоб віддати голос за кандидата. Вона навіть поставила позначку навпроти прізвища свого фаворита. Але після цього з невідомих причин почала жувати бюлетень. Дістати з рота жінки вдалося лише залишки документа.

"На дільниці №121507 жінка в стані алкогольного сп'яніння з'їла бюлетень. Шматочок встигли вихопити", - написала в Facebook Іванченко, опублікувавши знімок того самого документа (точніше, того, що від нього залишилося)

Закусила: у Кривому Розі жінка проголосувала і з'їла бюлетень (фото)

У Кривому Розі виборниця з'їла бюлетень (фото: facebook.com/inna.ivanchenko.75)

Додамо, що такий бюлетень вважається зіпсованим. Адже крім того, що жінка пожувала документ, вона також залишила поверх написів нерозбірливе послання кандидатам у президенти або членам виборчої комісії.

Тим часом користувачі сміються з дій жінки.

"Закусила", - пожартував один юзер.

"Добре, що він у другому турі бюлетень не такий довгий, як у першому", - зазначив інший користувач.

Закусила: у Кривому Розі жінка проголосувала і з'їла бюлетень (фото)

Скріншот (facebook.com/inna.ivanchenko.75)

"У неї ж страшна токсикація буде від тих кандидатів", - написав третій.

"А він що, їстівний? Навіщо тоді я собі сніданок готую..." - поставив риторичне питання четвертий коментатор.

Закусила: у Кривому Розі жінка проголосувала і з'їла бюлетень (фото)

Скріншот (facebook.com/inna.ivanchenko.75)

Раніше ми писали про те, що Зеленського атакувала вагітна активістка Femen.

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