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Зеленського чекають в "Кварталі 95": актори зробили заяву (відео)

STYLERПерсони    07.06.2019 - 16:09
Зеленського чекають в "Кварталі 95": актори зробили заяву (відео)
Зеленський і "Квартал 95" - Кошовий і Пікалов зробили заяву (фото: facebook.com/kvartal95)

Актори "Кварталу 95" розповіли, як студія буде працювати без Володимира Зеленського

Актори студії "Квартал 95" Євген Кошовий та Олександр Пікалов розповіли, як їм живеться без Володимира Зеленського. Про труднощі і плани на майбутнє гумористи розповіли в Сніданку на 1+1.

За словами знаменитих акторів "Вечірнього Кварталу" після вступу Володимира Зеленського на посаду президента України, у їх відносинах з президентом нічого не змінилося.

Євген Кошовий також прокоментував чутки про його політичне майбутнє при президентові Зеленьскому.

Ведучий ранкового шоу Єгор Гордєєв попросив політиків підняти руки і відверто зізнатися, йдуть вони в політику, чи ні.

"Не йду я в політику", - сказав Кошовий і підняв руку.

Зеленського чекають в &quot;Кварталі 95&quot;: актори зробили заяву (відео)

Кошовий і Пікалов розповів про долю Студії "Квартал 95" без Зеленського (відео: YouTube/Сніданок з 1+1)

А Пікалов пожартував "щось у мене рука не піднімається", але потім все ж підняв руку і сказав, що не піде в політику.

Також в ефірі показали уривок з шоу "Вечірнього Кварталу" без Зеленського, який вже показали в Туреччині, а невдовзі презентують і в Україні.

Кошовий розповів, чи бере Володимир Зеленський участь в написанні сценаріїв і постановці шоу.

"Та ні, у нього стільки справ, що я думаю, йому не до цього", - сказав кварталівець.

Зеленського чекають в &quot;Кварталі 95&quot;: актори зробили заяву (відео)

Кошовий і Пікалов розповів про долю Студії "Квартал 95" без Зеленського (відео: YouTube/Сніданок з 1+1)

А Пікалов сказав, що перша леді Олена Зеленська практично щоранку приїжджає в студію і допомагає в роботі над проектами, зокрема над сценаріями до "Жіночого Кварталу".

"Вона каже, що ця робота їй допомагає", - сказав Пікалов.

Гумористи також заявили, що вони продовжать жартувати на політичні теми при президентові Зеленському.

Зеленського чекають в &quot;Кварталі 95&quot;: актори зробили заяву (відео)

Кошовий і Пікалов розповів про долю Студії "Квартал 95" без Зеленського (відео: YouTube/Сніданок з 1+1)

Ведучий озвучив "питання президенту Зеленському", які раніше були обрані в рамках конкурсу на "краще питання".

На питання "Чи буде Зеленський підробляти на сцені Вечірнього Кварталу", Пікалов пожартував, що з президентською зарплатою йому доведеться підробляти. Саме це питання стало переможцем конкурсу.

Кошовий і Пікалов розповів про долю Студії "Квартал 95" без Зеленського (відео: YouTube/Сніданок з 1+1)

Раніше стало відомо, що у шоу "Вечірній Квартал", "Ліга сміху" та "Розсміши коміка" Зеленського замінять вже відомі українцям гумористи.

Також повідомлялося, що актор зі студії "Квартал 95" Юрій Корявченков заявив про свої плани балотуватися на виборах до Верховної Ради в цьому році.

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