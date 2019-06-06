"Квартал 95" без Зеленського: актори стали самі не свої

Актори студії "Квартал 95" (фото: facebook.com/kvartal95)

Актори "Квартал 95" розповіли про особливості роботи без Володимира Зеленського

Актори студії "Квартал 95" розповіли, як їм живеться без Володимира Зеленського, напередодні першого концерту "Вечірнього Кварталу", який відбудеться у неділю, 9 травня, у Києві, без участі колись незмінного лідера.

Один з провідних акторів студії Олександр Пікалов розповідає, що зараз "вони переживають тугу за політиком-товаришем, який від них пішов", але тим не менш "паніка вже пройшла". Пікалов обіцяє здивувати глядачів у новому осінньому сезоні.

Степан Казанін каже, що працювати без Володимира Зеленського трохи незвично і в колективі "не вистачає цього хрипкого голосу".

"Таке відчуття, що з пазла прибрали один шматочок або вирвали частину якогось органу... Але ми намагаємося справлятися", - розповідає Казанін.

Актор також розповів, що Володимир Зеленський вже бачив нову програму "Кварталу" і був приємно здивований.

Юрій Корявченков і Степан Казанін (фото: facebook.com/kvartal95)

За словами Юрія Корявченкова (Юзка), зараз в "Квартал" вдихнеться нове життя. Актор сподівається, що зміни підуть шоу тільки на користь.

"Безумовно, ми й надалі продовжимо жартувати на всі госторополітичні теми", - говорить Юзик.

Міка Філатов, актор і концертний директор "Кварталу" говорить, що деякий час "ходив сам не свій". За словами гумориста, його переслідувало відчуття, що від нього "реально відірвали якусь частину тіла". І подібні зміни помічали навіть колеги.

"Юрій Крапов запитав: "Це ти через Вову так?". Звичайно, все це незвично", - говорить Міка.

Актори студії "Квартал 95" (фото: facebook.com/kvartal95)

Філатов також розповів, що після уходу Зеленського команда "Кварталу" ще більш об'єдналася, а також про те, що популярність шоу зросла і вони отримують багато пропозицій зарубіжних гастролей (Америка, Європа, Австралія).

Володимир Мартинець, якого називають "заміною Зеленського", приєднався до "кварталівців" зовсім недавно. Він каже, що без зеленського "Квартал" буде, але вже трохи інший.

"Є надія, що з появою нових акторів, ми залучимо і нову аудиторію в "Вечірній Квартал", - говорить молодий актор.

Володимир Мартинець (фото: facebook.com/)

Раніше стало відомо ,що у шоу "Вечірній Квартал", "Ліга сміху" та "Розсміши коміка" Зеленського замінять вже відомі українцям гумористи.

Також повідомлялося, що актор зі студії "Квартал 95" Юрій Корявченков заявив про свої плани балотуватися на виборах до Верховної Ради в цьому році.