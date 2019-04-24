У "Кварталі 95" знайшли заміну Зеленському: хто ці люди

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Зеленський передав свої проекти "Вечірній Квартал", "Ліга сміху" та "Розсміши коміка" в надійні руки

Володимир Зеленський піде з усіх проектів "Кварталу 95", де він був незмінним режисером-постановником, ведучим і актором. Як стало відомо, у шоу "Вечірній Квартал", "Ліга сміху" та "Розсміши коміка" Зеленського замінять вже відомі українцям гумористи.

Отже, новим ведучим "Ліги сміху" стане Євген Кошовий. Цікаво, що Євген також є тренером однієї з команд проекту. Але вже з наступних ігор (23 і 25 травня у МЦКМ) його місце в тренерському кріслі займе інший суддя. Хто саме - поки невідомо. Це повинні вирішити учасники збірної Кременчука.

Євген Кошовий (фото: instagram.com/evgenii.koshevoi)

Акторський склад "Вечірнього Кварталу" поповнять Ігор Ласточкін та Юрій Ткач. Крім того, в нових програмах візьмуть участь актори, які стали зірками "Ліги сміху", Володимир Шумко і Володимир Мартинець. Постановкою номерів "Вечірнього Кварталу" замість Зеленського будуть займатися Олександр Пікалов та Євген Кошовий.

Юрій Ткач (фото: instagram.com/yuriy_tkach)

Ігор Ласточкін (фото: instagram.com/lastochkin_igor)

Володимир Шумко (фото: instagram.com/shumko_v)

Володимир Мартинець (фото: instagram.com/martynets.v)

В дитячій версії ще одного мегапопулярного шоу - "Розсміши коміка" - Зеленського замінив Юрій Ткач. Зазначимо, що зйомки з його участю вже відбулися. А от хто займе місце Володимира у дорослому версії програми, стане відомо лише ближче до осені.

Випуск програми "Розсміши коміка" з Ткачем

Раніше ми писали про те, хто з "Кварталу 95" теж може піти в політику слідом за Володимиром Зеленським.

Також ми зробили відеопідбірку найяскравіших номерів, в яких президент Зеленський висміював своїх попередників.