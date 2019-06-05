Меланії Трамп до неї далеко: мережа захопилася образом Олени Зеленської (фото)

Стиль Олени Зеленської викликав захват у підписників першої леді
Олена Зеленська поділилася враженнями від першої закордонної поїздки. Перша леді супроводжувала чоловіка Володимира Зеленського під час офіційного візиту в Брюссель. Вона опублікувала фото на своїй Instagram-сторінці.
У підписі під знімком Олена Зеленська подякувала за гостинність дружину глави місії України при НАТО Інну Пристайко і дружину посла України в Бельгії Тамару Точицьку.
Олена Зеленська викликала захоплення в мережі фото з Брюсселя (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
"Сьогодні мала можливість насолодитися чарівним містом і стежила за ходом офіційних зустрічей Володимира", - написала Олена.
На фото перша леді позує в стильному брючному костюмі "оверсайз" бежевого кольору та білих кедах. В образі першої леді поєднаний класичний і спортивний стиль, що дуже актуально сьогодні.
Олена Зеленська викликала захоплення в мережі фото з Брюсселя (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Пыдписники першої леді захоплюються її образом і стилем. Під публікацією дружини президента вже більше тисячі коментарів.
Олена Зеленська викликала захоплення в мережі фото з Брюсселя (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
До речі, дехто навіть порівнює стиль Олени Зеленського зі стилем Меланії Трамп. Причому деякі стверджують, що українська перша леді навіть перевершила американку.
Олена Зеленська викликала захоплення в мережі фото з Брюсселя (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Нагадаємо, Марина Порошенко підвела підсумки своєї роботи в якості першої леді і дала поради новій першій леді Олені Зеленській.
Раніше Олена Зеленська розповіла, чому її чоловік не хоче перебувати в будівлі адміністрації, і яким чином він збирається вирішити проблеми з Росією.