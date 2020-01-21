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Зеленського "застукали" в магазині іграшок: що і кому він купував

STYLERЖиття    21.01.2020 - 10:32
Зеленського "застукали" в магазині іграшок: що і кому він купував
Володимира Зеленського засікли в магазині іграшок (Колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський охоче фотографувався з персоналом магазину

Президента України Володимира Зеленського зафіксували в популярному магазині іграшок. Його сфотографувала прихильниця, і опублікувала знімок в соціальних мережах. Президент відвідав один з магазинів мережі Planet Toys, щоб купити подарунок на день народження своєму синові Кирилу.

У понеділок пізно ввечері президент Володимир Зеленський відвідав магазин Planet Toys, щоб купити подарунок своєму синові Кирилу, якому 21 січня виповнюється сім років. У магазині він потрапив в центр уваги та дівчині на ім'я Дарина Линдина вдалося з ним сфотографуватися.

"Не дивіться на мене втомлену, тут головний @zelenskiy_official", - так підписала знімок Дарина на своїй сторінці в Instagram. В коментарях вона зазначила, що президент відвідав магазин з одним охоронцем і вони обидва були "милі".

Зеленського &quot;застукали&quot; в магазині іграшок: що і кому він купував

Фото: instagram.com/lyndosik

На фото опублікованому в мережі, можна помітити великий пакет, в якому знаходиться конструктор серії Lego Mindstorms. Найімовірніше – це подарунок для сина президента Кирила, якому виповнюється 7 років.

Варто відзначити, що в мережі Planet Toys такий конструктор коштує близько 9 тисяч гривень.

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