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Зеленского "застукали" в магазине игрушек: что и кому он покупал

STYLERЖизнь    21.01.2020 - 10:32
Зеленского "застукали" в магазине игрушек: что и кому он покупал
Владимира Зеленского засекли в магазине игрушек (Коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский охотно фотографировался с персоналом магазина

Президента Украины Владимира Зеленского зафиксировали в популярном магазине игрушек. Его сфотографировала поклонница, и опубликовала снимок в социальных сетях. Президент посетил один из магазинов сети Planet Toys, чтобы купить подарок на день рождения своему сыну Кириллу.

В понедельник поздно вечером президент Владимир Зеленский посетил магазин Planet Toys, чтобы купить подарок своему сыну Кириллу, которому 21 января исполняется семь лет. В магазине он попал в центр внимания и девушке по имени Дарья Линдина удалось с ним сфотографироваться.

"Не смотрите на меня уставшую, тут главный @zelenskiy_official", - так подписала снимок Дарья на своей странице в Instagram. В комментариях она отметила, что президент посетил магазин с одним охранником и они оба были "милые".

Зеленского &quot;застукали&quot; в магазине игрушек: что и кому он покупал

Фото: instagram.com/lyndosik

На фото опубликованном в сети, можно заметить большой пакет, в котором находится конструктор из серии Lego Mindstorms. Вероятнее всего – это подарок для сына президента Кирилла, которому исполняется 7 лет.

Стоит отметить, что в сети Planet Toys такой конструктор стоит около 9 тысяч гривен.

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