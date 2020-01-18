Зеленський в Омані: де жив і скільки витрачав президент

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Журналісти вирішили з'ясувати, що приховував президент

Президент України Володимир Зеленський, який знаходився в діловій поїздці в Омані, заплатив за номер в якому проживав значну суму грошей. Журналісти навіть показали, як номер виглядав зсередини.

Як виявилося, Зеленський під час свого візиту в Оман зупинявся в кращому готелі країни, де президентський люкс коштує на даний момент приблизно: 135 000 гривень.

4 канал показав, як виглядав номер, в якому жив президент з дружиною. Відзначається, що Зеленський зупинявся на 8-му поверсі - це був люкс з виглядом на море.

Номер більше схожий на апартаменти, де у кожного є своя ванна і окрема їдальня з персональної кухнею. Найбільш фешенебельний готель країни належить державі, а 9-й поверх повністю закритий і надано султану і його сім'ї.

За даними журналістів, такий люкс коштує не менше: 135 000 гривень з усіма податками, часом ціна навіть може досягати 200 000.