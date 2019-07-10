На сайті президента з'явились петиції про проведення параду до Дня незалежності

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На сайті президента з'явились дві петиції

На сайті президента України з'явилось дві петиції з вимогою провести військовий парад у Києві на День Незалежності. Тексти петицій опубліковані на сайті Офісу президента.

Одна з петицій називається "Провести до Дня Незалежності України військовий парад в м.Києві". Автором петиції є Мирон Дмитрик. Збір підписів буде тривати ще 92 дні.

Друга петиція - "Про проведення військового параду у День Незалежності України 24 серпня 2019 року". Автором петиції є Дмитро Мотовілін. Збір підписів аналогічно, як і до першої, буде тривати ще 92 дні.

"З метою підтримки бойового духу військових, з вдячністю до всіх воїнів, для популяризації захисту України серед громадян, для привернення уваги міжнародних партнерів. Прошу організувати проведення військового параду у День Незалежності України 24 серпня 2019 року", - йдеться у тексті петиції.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вчора заявив про скасування військового параду в Києві. За його словами, буде новий формат святкування.

"Ми прийняли рішення виділити 300 млн гривень усім нашим військовим. Це солдати строкової служби, це курсанти, сержанти, офіцери і обов'язково військові, які виконують завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил", - сказав президент у відеозверненні.

Після цього глава Кабінету міністрів України Володимир Гройсман доручив підрахувати вартість проведення військового параду на День незалежності. При цьому він підкреслив необхідність проведення військового параду 24 серпня.

Також глава Верховної ради України Андрій Парубій закликав вийти на Хрещатик у День незалежності, щоб вшанувати захисників України.