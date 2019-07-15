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З'явився указ про святкування Дня незалежності без параду

Новини » Політика    15.07.2019 - 15:31
З'явився указ про святкування Дня незалежності без параду
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Рішення Зеленський прийняв 11 липня

Президент Володимир Зеленський підписав указ про святкування Дня незалежності без параду. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Президент доручив Кабінету міністрів розробити план заходів для святкування Дня незалежності. Зокрема, забезпечити трансляцію циклів тематичних теле- та радіопередач, художніх і документальних фільмів. Зеленський доручив Кабміну забезпечити фінансування видатків на організацію та проведення заходів.

Також президент доручив Міністерству закордонних справ забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами свята. Також розробити обласним, київській міській державним адміністраціям плани заходів з підготовки та відзначення Дня незалежності. Зеленський доручив правоохоронним органам забезпечити безпеку громадянам під час проведення свята.

Нагадаємо, 9 липня Зеленський заявив, що в цьому році військовий парад до Дня незалежності України не відбудеться. За його словами, в цьому році гроші, які були виділені на проведення військового параду, будуть перераховані українським військовим. А святкування Дня незалежності матиме новий формат.

Після цього на сайті президента з'явились петиції про проведення параду до Дня незалежності. Станом на сьогодні, одна з петицій уже набрала майже 6 тис. підписів.

Крім того, глава Кабінету міністрів України Володимир Гройсман доручив підрахувати вартість проведення військового параду на День незалежності. Також глава Верховної ради України Андрій Парубій закликав вийти на Хрещатик у День незалежності, щоб вшанувати захисників України.

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