Зеленського підставили люди з його оточення: що насправді сталося в Золотому

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський опинився в серйозній небезпеці перебуваючи з візитом у Золотому

Президент України Володимир Зеленський дві доби перебував у Золотому, куди прибув для регулювання відносин з добровольцями і розведення ВСУ. Але зустріч, на думку відомого блогера Олексія Арестовича могла бути підставою. Про це він написав у своєму Facebook.

На думку блогера, "постановочна сцена" в Золотому може означати підставу з боку МВС.

"Що ж означає вчорашня, постановочна сцена, коли поліцейський Вадим Троян завів президента країни до групи озброєних невідомих, зайняли оборону в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення?.. 1. Варіанти: а) Зеленський йшов туди під дуже серйозні, формально обумовлені гарантії безпеки, в іншому випадку УДО ніколи б його туди не допустило. б) рішення було спонтанним, на місці. У такому разі гарантією виступав сам Троян, заступник міністра внутрішніх справ. У будь-якому випадку, організована група осіб зі зброєю була раніше пропущена в зазначений район конкретними співробітниками/військовослужбовцями МВС України, які несли службу в конкретний час, на конкретному КПП, забезпечуючи режим. 2. Це означає, що вчора реалізовувався сценарій керівництва МВС, простими словами — "підстава", — написав він у Facebook.

На думку Арестовича, ідея цієї підстави була простою.

"У зіткненні з добровольцями (ветеранами "Азова", функціонерами "Національного корпусу"), Зеленський втрачає оюличчя, в тому або іншому варіанті: або програючи суперечку, що знімається на камеру (повторення сценарію візиту Порошенка в штаб "Азова" в Новолуганському), або хамить у відповідь, що теж його не прикрашає. Зеленський перебикував "азовців", дія пішло по другому варіанту", — пише блогер.

Він упевнений, що продовжує реалізовуватися сценарій керівництва МВС на приватизацію протесту "Національним корпусом", і переміщення Авакова в позицію, коли він виступає єдиним гарантом вирішення непростої ситуації конфлікту по лінії "ОП — добровольці".

"Меседж, який осідає в мізках небайдужих громадян: — "добровольці "Нацкорпуса" — єдині, хто насправді протистоїть бикуватому хаму, що здає країну". Попутно підставляється армія, "...яка допустила присутність озброєних осіб у зоні відповідальності", — упевнений він.

Олексій Арестович про зустріч Зеленського з добровольцями у Золотому (скріншот: facebook.com/alexey.arestovich)

Нагадаємо, що раніше Зеленський зробив гучну заяву про вчителів і чиновників.