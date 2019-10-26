Зеленський про поїздку в Золоте: капітуляції не буде

Фото: Володимир Зеленський (Facebook)

Президент два дні перебував з візитом на позиціях українських військових у Золотому

Президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна повинна шукати шляхи і працювати для завершення війни на Донбасі. Про це він написав на сторінці у Facebook за підсумками візиту на ділянку розведення сил у Золотому.

За словами Зеленського, українці хочуть миру і всі готові до розведення сил.

"Мені важливо було почути українців, які чекають миру. Це для мене головне. Ми маємо шукати шляхи та працювати для завершення війни. І не будь-якою ціною – наголошую на цьому. Капітуляції не буде в жодному разі. Це я кажу як президент і верховний головнокомандувач. Впевнений, у нас все вийде і Україна знову буде єдиною", - написав президент.

Зеленський додав, що провів дві доби в Золотому. За цей час він їздив на передову і зустрічався з учителями та лікарями, які попри складні умови, продовжують робити свою роботу.

"Говорили про побут на лінії розмежування, про соціальні потреби, а також про можливе розведення військ. Зрозумів одне – всі хочуть миру. Всі готові до розведення.", - повідомив президент.

Також він прокоментував розмовe з добровольцями на Донбасі, які знаходяться в зоні операції Об'єднаних сил.

"Від місцевих дізнався, що на околиці у приватному будинку оселилася група озброєних людей. Мешканці Золотого не на жарт стурбовані, хто це такі. Вирішив поспілкуватися з ними сам. Деякі розмови виявилися емоційними. Проте готовий і далі говорити та шукати порозуміння. Але самими лише розмовами війни не закінчити", - повідомив президент.

Фото: Володимир Зеленський у Золотому (Facebook)

При цьому, добровольці заявили, що не збираються залишати Золоте. Про це заявив колишній боєць добровольчого полку "Азов" Денис (позивний "Янтар"), який взяв участь в бесіді із Зеленським. За його словами, добровольці залишаться там, поки існує загроза "втрати території України".

"Ми діємо в рамках закону. Певні нюанси, які він ще озвучував, ми їх почули, проте, я говорю: ми закон не порушуємо. Тому залишаємося тут і будемо надалі стояти за Україну", - пояснив боєць у відеокоментарі Telegram-каналу " Останній блок-пост # Ні_Капітуляціі ".

Нагадаємо, Зеленський прибув на позиції українських добровольців в районі населеного пункту Золоте, де має відбутися розведення сил і засобів.

РБК-Україна писало, що добровольці, з якими спілкувався президент Володимир Зеленський в Золотому Луганської області, знаходяться в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) зі зброєю нелегально.