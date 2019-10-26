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Зеленський зробив гучну заяву про вчителів і чиновників

STYLERПерсони    26.10.2019 - 15:47
Зеленський зробив гучну заяву про вчителів і чиновників
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський заявив, що скорочення не торкнеться вчителів і лікарів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поставив завдання на 2020 рік скоротити витрати на утримання чиновників. При цьому скорочення штату/зарплати не повинно торкнутися працівників сфери освіти і медицини. Про це гарант України заявив у соціальній мережі Facebook на офіційній сторінці.

Як повідомляється, рішення про скорочення фінансування чиновників було прийнято під час наради з підготовки держбюджету на 2020 рік.

"Провели нараду по підготовці держбюджету-2020 до другого читання. Заслухав міністра фінансів за основними показниками. Поставив завдання скоротити витрати держбюджету на наступний рік на утримання чиновників на 10%. Це дозволить заощадити кошти і направити їх на соціально важливі статті бюджету. Це скорочення не повинне торкнутися вчителів і лікарів - тих, від кого залежить майбутнє України", - заявив Зеленський.

Зеленський зробив гучну заяву про вчителів і чиновників

Володимир Зеленський (скріншот: facebook.com/zelenskiy95)

Зеленський зробив гучну заяву про вчителів і чиновників

Володимир Зеленський (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Раніше повідомлялося, що на першому слуханні плану держбюджету-2020 фінансування РНБО було запропоновано збільшити у 158 разів. Президент Володимир Зеленський готується до зміцнення позицій української армії в гібридній війні з Росією. Такий висновок зробили користувачі соціальних мереж після публікації плану держбюджету на 2020 рік. В мережі також зробили інші припущення з приводу призначення виділених коштів.

Також раніше Зеленський запевнив, що пільги для військових не скасують. Крім того, була обговорена ситуація на Донбасі, зокрема в районі населених пунктів Золоте і Петровське, де заплановано розведення військ.

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