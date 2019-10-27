З’явилися фото зі скандальної поїздки Зеленського на Донбас

Володимир Зеленський відвідав Золоте (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Володимир Зеленський побував у Золотому й поспілкувався з добровольцями, після чого розгорівся скандал

Володимир Зеленський відвідав Золоте, де зустрівся з добровольцями, військовими ВСУ та місцевими мешканцями. У мережі з’явилися фото з поїздки президента на передову, яка вже встигла стати скандальною.

Як розповів сам Зеленський, на передовій він провів дві доби. Зокрема президента зустрічався з учителями та лікарями, які, попри складні умови, продовжують виконувати свою роботу.

Володимир Зеленський у Золотому (фото: facebook.com/zelenskiy95)

З місцевими та військовими, які боронять Україну від російського агресора, Зеленський говорив про побут на лінії розмежування, їхні соціальні потреби, а також про можливе розведення військ. За словами гаранта, після цих зустрічей він "зрозумів одне – всі хочуть миру" і "всі готові до розведення".

"Від місцевих дізнався, що на околиці у приватному будинку оселилася група озброєних людей. Мешканці Золотого не на жарт стурбовані, хто це такі. Вирішив поспілкуватися з ними сам. Деякі розмови виявилися емоційними. Проте готовий і далі говорити та шукати порозуміння. Але самими лише розмовами війни не закінчити", - написав Зеленський на своїй сторінці у Facebook.

Володимир Зеленський у Золотому (фото: president.gov.ua)

Зеленський каже, що йому у цій поїздці було дуже важливо "почути українців, які чекають миру".

"Ми маємо шукати шляхи та працювати для завершення війни. І не будь-якою ціною – наголошую на цьому. Капітуляції не буде в жодному разі. Це я кажу як Президент і Верховний Головнокомандувач. Впевнений, у нас все вийде і Україна знову буде єдиною", - резюмував глава держави.

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Володимир Зеленський у Золотому (фото: president.gov.ua, facebook.com/zelenskiy95)