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Трамп: США продовжать блокувати військову допомогу Україні

Новини » Політика    24.09.2019 - 17:21
Трамп: США продовжать блокувати військову допомогу Україні
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США заявив, що відновить виплати, якщо Європа також надасть допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить затримувати виплати військової допомоги Україні, поки Європа не почне надавати допомогу Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Про це Трамп заявив по прибуттю в штаб-квартиру Організації об'єднаних націй (ООН) у Нью-Йорку, де проходить в ці дні Генеральна асамблея ООН.

"Я припиню виділення коштів, поки Європа та інші країни не внесуть свій внесок у допомогу Україні", - повідомив президент США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп попросив призупинити виплату 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні приблизно за тиждень до того, як провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським.

Також РБК-Україна повідомляло, що Трамп визнав факт обговорення корупції і згадував у цьому контексті свого конкурента на виборах в 2020 році Джо Байдена, під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

При цьому комітет Палати представників Конгресу США ініціював масштабний розслідування відносно президента США Дональда Трампа. Розслідування може послужити основою для можливого імпічменту президенту США.

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