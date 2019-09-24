Зеленський в США: астрологи дали важливу пораду президенту України

Зустріч Зеленського та Трампа відбудеться в США (колаж РБК-Україна)

Астрологи дали кілька порад Володимиру Зеленському перед зустріччю з Дональдом Трампом

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбудеться 25 вересня на засіданні Генеральної асамблеї ООН. Президент України розраховує, що його зустріч з главою Білого дому буде "предметною і потужною".

А що думають астрологи з цього приводу?

Фахівці в області передбачуванної астрології кажуть, що для Володимира Олександровича день зустрічі з американським президентом почнеться з неприємностей. Правда, тут же астрологи заспокоюють: вони - неприємності - не такі серйозні, як може здатися на перший погляд, тому переживати Зеленському і його команді не варто.

Володимир Зеленський з дружиною в США (фото: president.gov.ua)

Нумерологи радять президенту України в цей день дуже обережно ставитися до нових ідей і пропозицій.

"Швидше за все, це буде омана", - застерігає нумеролог Тетяна Волевська.

А ось за словами астропсихолога Вадима Зіміна, 25 вересня - це перший з двох досить плідних і сприятливих днів, тому його слід провести максимально ефективно.

"Зірки готові допомагати Володимиру Зеленському, тому я б радив йому вирішити в ці дні найбільш складні проблеми і завдання, не відкладати на потім", - зазначив фахівець.

Також астропсихолог додав, що в США Зеленський буде мати "колосальну перевагу над конкурентами", але при цьому президенту України потрібно постаратися свої почуття і емоції тримати під контролем.

Володимир Зеленський у США (фото: president.gov.ua)

Гороскоп для Водоліїв на 25 вересня

В цей день Водолії зможуть побити рекорди по насиченості зустрічами з людьми різних типів.

"В середу можна поліпшити стосунки з оточенням, а також отримати хорошу підтримку друзів або високопоставлених персон", - каже астролог Тетяна Борщ.

Представникам цього знаку Зодіаку може здатися, що вони впіймали птаху щастя за хвіст. Саме в цей період також будуть сприятливими поїздки і всілякі подорожі.

Володимир Зеленський у США (фото: president.gov.ua)