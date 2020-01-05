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Зеленський з родиною таємно покинули країну (фото)

STYLERПерсони    05.01.2020 - 14:48
Зеленський з родиною таємно покинули країну (фото)
Володимир Зеленський залишив Україну (колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський з сім'єю вирушили на відпочинок в державу Передньої Азії

Володимир Зеленський, перша леді України Олена Зеленська, а також їх діти були помічені в Омані вранці 5 січня. Там Зеленський відпочиває на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни - міста Маската. Про це повідомляє "Страна".

Президент знаходиться в п'ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель - один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).

Володимир Зеленський на відпочинку в Омані (фото: Країна.ua)

По даним "Страны", голова охорони президента Максим Донець відправився в цю країну заздалегідь, щоб підготувати поїздку. У розпорядженні видання опинилися фото Володимира Зеленського, зроблені вранці 5 січня.

Готель Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel (фото: booking.com)

Після цього в офісі Зеленського зробили заяву щодо мети візиту президента східної держави. Офіс президента пояснив, що в Оман Зеленський полетів "рейсовим літаком за свої гроші" і там у президента заплановані ділові зустрічі.

Зеленський з родиною таємно покинули країну (фото)

Заява офісу Президента України (Фото: facebook.com)

Раніше повідомлялося, що Новий рік президент зустрів в Гуті, але звідти він полетів після свят (а саме - 2 січня літаком з Івано-Франківська на Київ), а потім, без зайвого розголосу, вилетів в Оман (це держава на Аравійському півострові).

Нагадаємо, що до цього Зеленський задекларував 4,8 млн гривень від "Кварталу 95".

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