ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський задекларував 4,8 млн гривень від "Кварталу 95"

Новини » Політика     03.01.2020 - 19:47
Зеленський задекларував 4,8 млн гривень від "Кварталу 95"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Крім того, він отримав кошти від користування торговою маркою

Президент України Володимир Зеленський задекларував 4,8 мільйона гривень роялті від ТОВ "Квартала 95". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Реєстр електронних декларацій.

У повідомленні від 3 січня Зеленський вказав, що отримав 4,88 млн гривень роялті від "Квартал 95" і 104 тисячі гривень за користування торговою маркою. Дата отримання коштів указана 27 грудня 2019 року.

РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський задекларував майже мільйон гривень доходу. Зміни до декларації датовані 6 листопада 2019 року. Згідно декларації, Зеленський отримав 902 454 гривні доходу від здачі майна в оренду іноземцям Сіран Сонг і Хінуі Лін. При цьому в документі не уточнюється, що це за майно.

Нагадаємо, в серпні повідомлялося, що Зеленський повністю вийшов з бізнесу і передав частки партнерам. У декларації перед вступом на посаду президента він вказував, що йому повністю належали компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95", а також частки ще в десяти українських компаніях.

Відзначимо, раніше в оточенні Зеленського розповідали, що після президентського терміну йому повернуть передані частки в компаніях. Крім того, нинішній президент продовжить отримувати дивіденди від роялті.

Ірина Бекешкіна: Зеленський особисто поки не зробив нічого, що розділяє суспільство Президент у привітанні побажав миру Україні та згадав про повернення територій
Новини України Володимир Зеленськийдекларация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся