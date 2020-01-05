Зеленський почав пускати в Україну артистів, які виступали в Криму

Зеленський допоміг Доктору Албану потрапити в столицю після виступів в Криму

Експерт розкритикував вчинок президента

Dr. Alban, який незаконно відвідував окупований Крим, зміг пробратися в Україну завдяки Зеленському. Член експертної групи з питань мовної політики при Кабінеті Міністрів України Сергій Оснач прокоментував дану ситуацію в соціальній мережі Facebook.

"Dr.Alban, незаконно відвідувавший окупований Крим та якому був заборонений в'їзд в Україну, виступив у новорічному" Вечірньому кварталі "після втручання гідранту Конституції", - написав Сергій Оснач.

Dr.Alban пустили до Києва після втручання Зеленського (instagram.com/dralbanofficial)

Експерт закликає замислитися над цією ситуацією, адже навіть сам виконавець не приховує того, що його не повинні були впускати в Украіну.

"Мені був заборонений в'їзд в Україну через попереднє шоу на спірному острові Крим. З втручанням президента я зміг потрапити в Україну. Дуже хороша прогулянка в Києві з президентом у натовпі", - написав виконавець в соцмережі Instagram.