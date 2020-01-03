Зеленський перед Новим роком отримав космічні гроші: названа сума

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський напередодні новорічних свят розбагатів на значну суму

Володимир Зеленський отримав колосальну суму напередодні Нового року. Інформація про заробіток президента з'явилася в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання державних функцій.

У загальнодоступному документі зазначено, що Володимир Зеленський отримав рекордну роялті, а також "компенсацію за користування ТМ". Загальна сума становить майже п'ять мільйонів гривень.

Роялті Зеленському від ТОВ "Квартал 95" склала 4 млн 880 тис. гривень, а "компенсація за користування торговою маркою" ще 104 тисячі. Таким чином президент збагатився на 4 672 000 грн.

Згідно з документом, датою отримання доходу стало 27 грудня 2019 року. Повна ж декларація про доходи президента України за 2019 рік повинна бути подана до квітня 2020 року.

Нагадаємо, що за 2018 рік Зеленський задекларував 9,7 млн гривень доходів, а за 2017 - 7,3 млн гривень. При цьому роялті від "Кварталу" за ці роки становило порівняно мізерні суми (5 тисяч гривень в 2017-му і 4 тисячі - в 2018-му).

Зеленський отримав від "Кварталу 95" майже 5 млн гривень (скрін: public.nazk.gov.ua)

Нагадаємо, що Володимир Зеленський передав свій бізнес на час п'ятирічного терміну президентства Сергію Шефиру, його брату Борису Шефиру та іншим соратникам по бізнесу.