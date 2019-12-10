Зеленський зробив важливу заяву та "підірвав" мережу

Зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна на нормандській зустрічі тривала близько години у складі делегацій та 10-15 хвилин тет-а-тет. Президент України в Парижі зробив заяву за підсумками перших за три роки нормандських переговорів і детально розповів про результати.

Було погоджено повне припинення вогню на Донбасі, яке має розпочатися до кінця 2019 року.

Обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" не пізніше 1 січня 2020 року.

"Формулу Штайнмайера", яка викликала в суспільстві чимало дискусій та запитань, закріплять в українському законодавстві.

Також учасники нормандського саміту президент України Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Путін погодили проведення наступної зустрічі через 4 місяці.

"Я хочу окреслити ряд принципів, яких я ніколи не порушу як президент України, тому що з цим ніколи не погодиться український народ", - заявив Зеленський під час зустрічі зі ЗМІ за результатами саміту лідерів країн - учасниць "Нормандської четвірки" в Парижі.

Зеленський на нормандських перевогорах у Парижі (Фото: facebook.com/president.gov.ua)

Перше - це неможливість федералізації, наголосив президент.

"Україна - унітарна держава. Це незмінна стаття Конституції України і непорушний принцип існування держави", - зазначив Зеленський.

Друге - неможливість здійснювати будь-який вплив на вектор руху розвитку України.

"Україна - незалежна, самостійна, демократична держава, вектор розвитку якої завжди вибирати виключно народ України", - сказав президент.

Третє - неможливість компромісів щодо врегулювання ситуації на Донбасі через поступки території в межах міжнародно визнаних кордонів.

"Для кожного украинцаи Донбас і Крим - це Україна", - наголосив Зеленський.

Відео: Зеленський на нормандських перевогорах в Парижі

Президент також розповів, що під час переговорів у Парижі від імені всього українського народу він зазначив, що "українці мають заслужене право не вірити словам та обіцянкам і покладати надії лише на справжнє дотримання всіх домовленостей".

"Є чітке розуміння, що тільки конкретні дії будуть підтвердженням готовності до забезпечення миру. Ми зі свого боку готові до виконання домовленостей, але це дорога з двостороннім рухом", - резюмував Зеленський.

За підсумками нормандського саміту була досягнута домовленість про обговорення в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську нових ділянок розведення сил і засобів на Донбасі, мають важливе гуманітарне значення для всіх українців - ще на трьох ділянках до кінця березня 2020 року.

Зеленський під час прес-конференції після нормандських переговорів назвав себе російськомовним президентом. Так, коли у Путіна запитали, чому він проти контролю України свого кордону під час місцевих виборів на Донбасі, глава української держави відповів першим: "Відповім вам як російськомовний президент. У нас люди з хорошою освітою, можуть розмовляти різними мовами".

Також президент "потролив" російських пропагандісітів та запросив їх на чолі з Володимиром Соловйовим приїхати до України на Донбас.

"Ви приїдьте, я вам особисто покажу. Але тільки щоб реально, а не як ваші, є там товариш Соловйов. А я завжди кажу - приїдьте, подивіться, що у нас в Україні відбувається. Походіть ніжками, ручками, очками, нічого страшного, туфлі, або що там, Brioni не забрудните", - зазначив Зеленський.

Відео: Заяву Зеленського за підсумками нормандської зустрічі

Також сторони домовилися про розширення мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з можливістю здійснення цілодобового спостереження.

Країни - учасниці Нормандського формату підтримують розробку та реалізацію оновленого плану з розмінування територій.

Було погоджено розблокування питання транзиту газу. Подальше обговорення деталей питання (можливості, формат, обсяг, ціна) продовжиться на рівні радників.

Зеленський на нормандських перевогорах у Парижі (Фото: facebook.com/president.gov.ua)

Зеленський висловився також щодо питання арбітражу: "Ми зняли питання з приводу 3 млрд, які ми виграли. Ми готові взяти газом. Це компроміс, на який ми готові йти".

"Україна розглядає можливість компенсації коштів, які Нафтогаз виграв у Газпрому, за рахунок обсягів поставленого палива", - сказав президент.

Користувачі мережі жваво відреагували на заяву Зеленського щодо підсумків переговорів у нормандському форматі й в цілому позитивно оцінюють їх результати.

Молодець. У подібних умовах це найкращий варіант. Їмо слоника по шматочку. І вчимося довіряти один одному. Народ - президенту, а президент - народу.

Президент Зеленський насправді виглядав краще його досвідчених, а головне "непрошибаємих" колег і тонко тролив всіх, не переходити допустимих меж. І можливо Зеленський зрозумів, що "не такий страшний чорт (Путін), як ним лякають";

Що це? "Вони вважають за необхідне інкорпорувати "формулу Штайнмайера" в українське законодавство згідно з версією, узгодженої Н4 та тристоронніх контактною групою;

Це було серйозне бойове хрещення! Молодчина!

Чому погодився взяти газом, а не грошима той борг, який був виграний судами до нього?

А як же розведення військ? Або це не здача територій?

Володимире, але не сепаратисти, а російські окупаційні війська А так все добре.

Скрін комменратиев: facebook.com/president.gov.ua