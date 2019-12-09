Зеленський і Путін каталися по Парижу на крутих авто: цікаві деталі

Володимир Зеленський в Парижі (колаж РБК-Україна)

Зеленський і Путін прибули на зустріч нормандської четвірки в елітних авто

У Парижі почалася зустріч нормандської четвірки, на яку прибули президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін.

Першою в Єлисейський палац прибула канцлер ФРН Ангела Меркель. Її Mercedes представницького класу доїхав до самого входу, де вже чекав Еммануель Макрон. Після цього в будівлю запустили членів делегацій.

Через кілька хвилин у двір заїхав хетчбек Renault Espace з місцевими номерами, з якого вийшов Володимир Зеленський. Йому довелося пройти пішки через увесь двір до входу.

Володимир Зеленський приїхав на нормандську зустріч

Його зустрічав Еммануель Макрон, який спустився по сходах і пішов назустріч українському президенту. Було чути, що з натовпу журналістів хтось кілька разів наполегливо запитав Володимира Зеленського про те, що він очікує від цієї зустрічі, але президент України питання проігнорував і захоплено говорив про щось з Макроном.

Останнім у Єлисейський палац прибув президент РФ Володимир Путін. Варто відзначити, що він приїхав на власному броньованому лімузині Aurus, який всюди возить з собою. Це автомобіль російського виробництва, який нещодавно був випущений.

Автомобіль Aurus (фото: wikipedia.org)

Відомо, що автомобілі Aurus так не вийшли на європейський ринок, так як всесвітньо відомі автомобільні концерни звинуватили російських розробників у плагіаті. Заявка, яку подали у європейське Бюро інтелектуальної власності, була відхилена.