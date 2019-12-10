Зеленский сделал важное заявление и "взорвал" сеть

Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина на полях нормандского саммита длилась около часа в составе делегаций и 10-15 минут тет-а-тет. Президент Украины в Париже сделал заявление по итогам первых за три года нормандских переговоров и детально рассказал о результатах.

Было согласовано полное прекращение огня на Донбассе, которое должно начаться до конца 2019 года.

Обмен пленными в формате "всех на всех" не позднее 1 января 2020 года.

"Формулу Штайнмайера", которая вызвала в обществе немало дискуссий и вопросов, закрепят в украинском законодательстве.

Также участники нормандского саммита президент Украины Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Путин согласовали проведение следующей встречи через 4 месяца.

"Я хочу очертить ряд принципов, которых я никогда не нарушу как президент Украины, потому что с этим никогда не согласится украинский народ", - заявил Зеленский во время встречи со СМИ по результатам саммита лидеров стран - участниц "Нормандской четверки" в Париже.

Зеленский на нормандских перевогорах в Париже (Фото: facebook.com/president.gov.ua)

Первое - это невозможность федерализации, подчеркнул президент.

"Украина - унитарное государство. Это неизменная статья Конституции Украины и незыблемый принцип существования государства", - отметил Зеленский.

Второе - невозможность совершать какое-либо влияние на вектор движения развития Украины.

"Украина - независимое, самостоятельное, демократическое государство, вектор развития которой всегда выбирать исключительно народ Украины", - сказал президент.

Третье - невозможность компромиссов по урегулированию ситуации на Донбассе через уступки территории в пределах международно признанных границ.

"Для каждого украинцаи Донбасс и Крым - это Украина", - подчеркнул Зеленский.

Видео: Зеленский на нормандских перевогорах в Париже

Президент также расскзал, что во время переговоров в Париже от имени всего украинского народа он отметил, что "украинцы имеют заслуженное право не верить словам и обещаниям и возлагать надежды только на настоящее соблюдение всех договоренностей".

"Есть четкое понимание, что только конкретные действия будут подтверждением готовности всех к обеспечению мира. Мы со своей стороны готовы к выполнению договоренностей, но это дорога с двусторонним движением", - резюмировал Зеленский.

По итогам нормандского саммита была достигнута договоренность об обсуждении в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске новых участков разведения сил и средств на Донбассе, имеющих важное гуманитарное значение для всех украинцев - еще на трех участках до конца марта 2020 года.

Видео: Заявление Зеленского по итогам нормандской встречи

Также стороны договорились о расширении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с возможностью осуществления круглосуточного наблюдения.

Страны - участницы Нормандского формата поддерживают разработку и реализацию обновленного плана по разминированию территорий.

Был согласовано разблокирование вопроса транзита газа. Дальнейшее обсуждение деталей вопроса (возможности, формат, объем, цена) продолжится на уровне советников.

Зеленский на нормандских перевогорах в Париже (Фото: facebook.com/president.gov.ua)

Зеленский высказался также относительно вопроса арбитража: "Мы сняли вопрос по поводу 3 млрд, которые мы выиграли. Мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти".

"Украина рассматривает возможность компенсации средств, которые Нафтогаз выиграл у Газпрома, за счет объемов поставленного топлива" - сказал президент.

Пользователи сети живо отреагировали на заявление Зеленского относительно итогов переговоров в нормандском формате и в целом положительно оценивают их результаты.

Молодец. В подобных условиях это лучший вариант. Кушаем слоника по кусочку. И учимся доверять друг другу. Народ - президенту, а президент - народу.

Президент Зеленский на самом деле выглядел лучше его опытных, а главное "непрошибаемых" коллег и тонко троллил всех, не переходя допустимых границ. И возможно Зеленский понял, что "не так страшен черт (Путин), как им пугают";

Что это? "Они считают необходимым инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство согласно версии, согласованной Н4 и трехсторонних контактной группой;

Это было серьезное боевое крещение! Молодчина!

Почему согласился взять газом, а не деньгами тот долг, который был выигран судами до него?

А как же разведения войск? Или это не сдача территорий?

Владимир, но не сепаратисты, а российские оккупационные войска. А так все хорошо.

Скрин комменратиев: facebook.com/president.gov.ua