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Астролог розповів, чим закінчиться зустріч Зеленського з Путіним

STYLERПерсони    06.12.2019 - 17:09
Астролог розповів, чим закінчиться зустріч Зеленського з Путіним
Зеленський і Путін зустрінуться 9 грудня (колаж: РБК-Україна)

Для українців нормандська зустріч і переговори Зеленського з Путіним принесе позитивні новини

Зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна 9 грудня в нормандському форматі в Парижі принесе позитивні новини для України. У цьому впевнений відомий астропсихолог і провісник Вадим Зімін.

За його словами, день, коли президенти України і Росії вперше за три роки зустрінуться за одним столом, обіцяє чолі української держави чимало перемог. Але важливо підійти до цієї зустрічі з холодною головою, щоб почуття не переважали над розумом.

"Від Володимира Зеленського під час нормандської зустрічі буде вимагатися тверда рішучість і своєчасність прийняття рішень. Президенту дуже важливо довго не вагатися, так як це може стати причиною втраченого шансу", - говорить експерт.

Зімін каже, що Путін спробує втягнути Зеленського в якусь інтригу або авантюру. Але в кінцевому підсумку президента України вдасться успішно обійти гострі кути".

Астропсихолог запевняє, що війна на Донбасі не припиниться після зустрічі Зеленського з Путіним. Але до перемоги українців над агресором 9 грудня буде зроблений перший, хоч і маленький, крок. Також, на думку фахівця, Україну чекають позитивні зрушення в економічній ситуації.

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