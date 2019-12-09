Нормандська зустріч: соцмережі розриваються від емоцій

Нормандська зустріч у Парижі проходить сьогодні, 9 грудня
Нормандська зустріч проходить сьогодні, 9 грудня, у Парижі. В даний момент це сама гаряча тема, яка обговорюється в мережі. Адже саме тут президенти України і Росії проведуть особисту бесіду після спілкування лідерів чотирьох країн - Франції, Німеччини, Росії та України.
Про цю зустріч говорили багато і з кожним днем пристрасті розпалювалися все сильніше. Українці не приховують того, що їх дуже цікавить ця зустріч.
В одному опитуванні дуже багато людей заявляють, що нічого хорошого вони не чекають від даної зустрічі. Також жителі Києва зазначили, що проти мирного вирішення конфлікту, проти особливого статусу Донбасу та інших нововведень.
Думка людей про Нормандську зустріч (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)
Деякі респонденти вважають, що конфлікт на Донбасі буде заморожений. Є люди, які хочуть миру, щоб була збережена територіальна цілісність України.
Ось що думають українці про цю зустрічі в соцмережі.
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