ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нормандська зустріч: соцмережі розриваються від емоцій

STYLERЖиття    09.12.2019 - 19:45
Нормандська зустріч: соцмережі розриваються від емоцій
Нормандська зустріч у Парижі 09 12 2019 (фото: Getty Images)

Нормандська зустріч у Парижі проходить сьогодні, 9 грудня

Нормандська зустріч проходить сьогодні, 9 грудня, у Парижі. В даний момент це сама гаряча тема, яка обговорюється в мережі. Адже саме тут президенти України і Росії проведуть особисту бесіду після спілкування лідерів чотирьох країн - Франції, Німеччини, Росії та України.

Про цю зустріч говорили багато і з кожним днем пристрасті розпалювалися все сильніше. Українці не приховують того, що їх дуже цікавить ця зустріч.

В одному опитуванні дуже багато людей заявляють, що нічого хорошого вони не чекають від даної зустрічі. Також жителі Києва зазначили, що проти мирного вирішення конфлікту, проти особливого статусу Донбасу та інших нововведень.

Думка людей про Нормандську зустріч (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Деякі респонденти вважають, що конфлікт на Донбасі буде заморожений. Є люди, які хочуть миру, щоб була збережена територіальна цілісність України.

Ось що думають українці про цю зустрічі в соцмережі.

  • Ну і чудово! Чим швидше зустрінуться і "перетруть", тим краще!
  • Дай бог нам перемоги;
  • Та завалить образно кажучи і той підпише все, що йому потрібно буде. Згадайте Януковича все йшло добре, а потім поїздка в Сочі і все змінилося на 180 градусів. Далі Каспарян, Вірменія. Одна зустріч змінила напрямок руху країни так і з Україною буде, напевно;
  • Про що з кремлівським карликом говорити, "прибити" як клопа, щоб не смердів на весь світ;
  • Двоє з чотирьох будуть мовчати і слухати аргументи і доводи двох інших. Це буде війна аргументів і переможе той, хто виявиться сильнішим психологічно і той, у кого ширший інтелект;
  • Розклад зустрічей вже насторожує. Складається враження, що великі дяді спочатку все обговорять, потім оголосять своє рішення "недбайливому учневі". "Класний керівник" у кінці роз'яснить наслідки прийнятого рішення.

Нормандська зустріч: соцмережі розриваються від емоцій

Нормандська зустріч: соцмережі розриваються від емоцій

Нормандська зустріч: соцмережі розриваються від емоцій

Нормандська зустріч: соцмережі розриваються від емоцій

Нормандська зустріч: соцмережі розриваються від емоцій

Нормандська зустріч: соцмережі розриваються від емоцій

Скріншоти з Facebook

Нормандська зустріч: публічного рукостискання Путіна і Зеленського не було Femen влаштували провокацію напередодні нормандської зустрічі в Парижі
Новини України Нормандська четвіркаНормандський формат
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся