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Femen влаштували провокацію напередодні нормандської зустрічі в Парижі

STYLERЖиття    09.12.2019 - 15:34
Femen влаштували провокацію напередодні нормандської зустрічі в Парижі
Femen влаштували провокацію напередодні нормандської зустрічі (Колаж РБК-Україна, фото: twitter.com/ZDFparis)

Femen влаштували провокацію напередодні зустрічі нормандської четвірки

Напередодні зустрічі нормандської четвірки в Парижі, в межах якої запланована зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна, активістки організації Femen спробували влаштувати провокацію біля Єлисейського палацу. Про це повідомляє політичний оглядач РБК-Україна Мілан Лєліч на своїй сторінці в Facebook.

Активістки громадської організації Femen спробували прорватися до Єлисейського палацу, де повинна відбутися зустріч нормандської четвірки, але дівчатам завадила поліція.

Femen влаштували провокацію напередодні нормандської зустрічі в Парижі

Femen влаштували провокацію напередодні зустрічі нормандской четвірки (Фото: twitter.com/ZDFparis)

"Феменки намагалися прорватися до Єлисейського палацу, поліція швидко їх спакувала", - написав Мілан Лєліч і розмістив відео інциденту.

Напівоголена дівчина вибігла на дорогу з криками Stop putin's Wars ("Зупиніть війни Путіна"). Поліцейські відреагували миттєво, повалили дівчину і відвели в приміщення.

Нагадаємо, зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна має відбутися у понеділок, 9 грудня, у Парижі. Розмова тет-а-тет між двома президентами запланована після спілкування всієї нормандської четвірки, в яку також входять лідери Франції та Німеччини.

Раніше ми писали про те, що розмова Зеленського і Путіна відбудеться ввечері, але точний час поки що не називається. Зустріч повинна пройти в будівлі Єлисейського палацу, одній з найкрасивіших архітектурних споруд Франції.

"Я б хотів реальних результатів. Треба домовлятися про повернення наших територій. Я хочу говорити про повернення Донбасу з якимись більш або менш чіткими термінами", - заявив президент Зеленський напередодні зустрічі.

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