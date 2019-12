Femen влаштували провокацію напередодні нормандської зустрічі в Парижі

Femen влаштували провокацію напередодні зустрічі нормандської четвірки

Напередодні зустрічі нормандської четвірки в Парижі, в межах якої запланована зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна, активістки організації Femen спробували влаштувати провокацію біля Єлисейського палацу. Про це повідомляє політичний оглядач РБК-Україна Мілан Лєліч на своїй сторінці в Facebook.

Активістки громадської організації Femen спробували прорватися до Єлисейського палацу, де повинна відбутися зустріч нормандської четвірки, але дівчатам завадила поліція.

Femen влаштували провокацію напередодні зустрічі нормандской четвірки (Фото: twitter.com/ZDFparis)

"Феменки намагалися прорватися до Єлисейського палацу, поліція швидко їх спакувала", - написав Мілан Лєліч і розмістив відео інциденту.

Напівоголена дівчина вибігла на дорогу з криками Stop putin's Wars ("Зупиніть війни Путіна"). Поліцейські відреагували миттєво, повалили дівчину і відвели в приміщення.

Нагадаємо, зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна має відбутися у понеділок, 9 грудня, у Парижі. Розмова тет-а-тет між двома президентами запланована після спілкування всієї нормандської четвірки, в яку також входять лідери Франції та Німеччини.

Brisk start for the Ukraine - Russia summit with some topless protestors outside the Elysee. pic.twitter.com/xyh98WBphI