Сотні виборців співали гімн: у Празі неймовірний ажіотаж через вибори

Вибори 2019 - у Празі величезна черга виборців співала гімн (колаж РБК-Україна)

Вибори 2019 в Чехії почалися з величезних черг за півгодини до відкриття виборчих дільниць

Вибори 2019 проводяться серед громадян України і в інших країнах. Так, в столиці Чехії, Празі, в день проведення другого туру президентських виборів перед безпосереднім відкриттям виборчих дільниць утворилися величезні черги. Біля одного з них українці навіть виконали гімн України. Про це розповів посол України в Республіці Чехія Євген Перебийніс в своєму Twitter.

Посол України опублікував фото, на якому видно величезну чергу з виборців, яка розтягнулася майже на всю вулицю.

"Прага. Півгодини до відкриття виборчої дільниці", – підписав фотографію посол.

Вибори 2019 - у Празі величезна черга виборців співала гімн (фото: twitter.com/YPerebyinis)

Трохи пізніше Перебийніс поділився посиланням на відео, на якому видно, як виборці виконують гімн України перед ділянкою.

Вибори 2019 - у Празі величезна черга виборців співала гімн (відео: facebook.com)

У штабі Зеленського також поділилися знімком, який був зроблений на одній з виборчих дільниць в Кракові, Польща. На знімку складно розгледіти де закінчується чергуа

Вибори 2019 - у Кракові величезна черга виборців (фото: t.me/ze_team2019)

Нагадаємо, сьогодні, 21 квітня – другий тур президентських виборів в Україні. Виборчі дільниці вже відкриті. Проголосувати за свого кандидата можна з 8:00 до 20:00. Експерти рекомендують брати з собою свої ручки, а також не залишати чергу на ділянках раніше часу.

Слід додати, що голосування на виборах президента України стартувало за кордоном. Першою країною, де громадяни України можуть віддати свій голос за свого лідера, стала Австралія.